Juntos por el Perú presentó una denuncia constitucional contra el canciller Carlos Pareja Ríos por presuntas irregularidades relacionadas con el voto de los peruanos en el extranjero durante la segunda vuelta presidencial. La agrupación solicitó que el Congreso investigue la actuación del titular de Relaciones Exteriores por supuestas vulneraciones en el manejo y traslado del material electoral procedente de otros países.

El recurso fue presentado por el personero legal de la organización política, Pablo Salas Charca, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. La denuncia tiene como uno de sus principales fundamentos la Resolución Jefatural N.° 90-2026-JN/ONPE, emitida pocos días antes de la segunda vuelta presidencial.

Cuestionamientos a medidas aplicadas en la segunda vuelta

Entre los principales cuestionamientos figuran la fusión de mesas de sufragio, la designación de miembros de mesa por parte de funcionarios consulares y el traslado de documentación mediante valijas diplomáticas en lugar de la digitalización inmediata. La agrupación sostiene que estas medidas alteraron procedimientos electorales y por ello solicita la apertura de un juicio político y un antejuicio contra el canciller.

JPP también señala que las decisiones adoptadas durante la segunda vuelta deben ser revisadas por el Congreso. Sin embargo, la ONPE había aprobado en febrero una resolución que incorporó el escaneo de actas durante la primera vuelta sin que entonces se presentaran recursos de nulidad o denuncias similares.

Tanto la ONPE como el Ministerio de Relaciones Exteriores han defendido la legalidad de las medidas adoptadas durante el proceso electoral. Ambas instituciones sostienen que se trató de disposiciones operativas que no modificaron la normativa vigente.

Por su parte, Carlos Pareja ha señalado previamente que la Cancillería actuó como entidad encargada de ejecutar las disposiciones de la ONPE. Asimismo, afirmó que el traslado del material electoral se realizó bajo protocolos de seguridad y sin registrarse irregularidades.

📄Comunicado de Prensa 026-26: Sobre el proceso electoral en el exterior.



👉 https://t.co/fR2AU8Uxt1 pic.twitter.com/GUJQtvo0eJ — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) June 19, 2026