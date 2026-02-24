El congresista Juan Burgos llegó este martes al Palacio de Gobierno para asistir a la juramentación de Hernando de Soto como nuevo premier del gobierno transitorio de José María Balcázar. El legislador expresó su total respaldo a la designación del economista durante declaraciones a la prensa en los exteriores del recinto presidencial.

Burgos destacó la capacidad intelectual de De Soto para aportar equilibrio institucional al país en un momento crítico de transición política. Recordó su decisiva intervención técnica durante la recesión económica más severa que enfrentó el Perú en décadas pasadas.

“Creo que Hernando de Soto le da la estabilidad política, la estabilidad económica porque hay que saber, hay que recordar que él realizó la reinserción económica en la época de la más oscura crisis económica que tuvo el Perú”, afirmó el parlamentario.

#EnVivo



Juan Burgos, congresista: Hernando de Soto da estabilidad política y económica



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/Lk6Y6l7dRG — Canal N (@canalN_) February 24, 2026

El legislador desestimó las críticas que presentan a De Soto como mera figura decorativa sin poder decisorio real dentro del Ejecutivo. Asimismo, argumentó que el contexto actual requiere priorizar resultados concretos por encima de etiquetas ideológicas tradicionales.

“En este momento no deberíamos pensar en centro, izquierda o derecha. Creo que Hernando de Soto garantiza eso, garantiza esta estabilidad sobre todo política y la estabilidad económica”, defendió Burgos frente a la prensa.

Destaca su rol en la gestión de Fujimori

El congresista comparó el rol actual del economista con el soporte técnico que brindó a Alberto Fujimori al inicio de su gobierno, cuando carecía de un plan económico definido. En esa línea, resaltó que De Soto busca consolidar el país sin pretensiones personales de protagonismo.

“Cree que hubiéramos tenido problemas económicos y sobre todo que él le da esa garantía que le dio a Fujimori cuando él recién había ganado las elecciones. Hay que recordar que Fujimori no tenía su plan de gobierno. Él le quiere dar estabilidad al país”, agregó.

El legislador de Podemos Perú negó conocer los nombre de los ministros que acompañarán a De Soto en este nuevo periodo. Por otro lado, negó cualquier aspiración personal a integrar el nuevo gabinete ministerial pese a los rumores circulantes.

Burgos confirmó su asistencia oficial como invitado a la ceremonia programada para las 11 de la mañana en el Poder Ejecutivo. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota la ceremonia aún no ha iniciado.