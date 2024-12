El congresista Juan Carlos Lizarzaburu se pronunció sobre el inicio de una investigación preliminar por parte de la Fiscalía contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, a raíz de una presunta falta generada por haberse sometido a una cirugía, lo que habría ocasionado un supuesto vacío de poder.

“Que se den las investigaciones que correspondan y que determinen lo que tengan que determinar. Creo que la verdad queremos que todo lleve a un movimiento. Los tiempos ya no dan para más”, declaró el parlamentario.

Respecto a una eventual vacancia presidencial como resultado de estas investigaciones, Lizarzaburu expresó: “Imagínate que eso se da, saca la matemática, ¿cuándo serían las elecciones? ¿A dónde llegaríamos si se vacara? (La vacancia) No me preocupa ni me despreocupa, que siga su curso y si ha cometido algún delito, que lo pague como todos”.

El congresista también se refirió al acto de la mandataria de no informar previamente sobre su intervención quirúrgica. “Si la presidenta no avisó por la operación, está en falta”, afirmó, sugiriendo que la acción podría interpretarse como una negligencia en el cumplimiento de sus responsabilidades.

Dina Boluarte asegura que delincuentes nacionales y extranjeros “muy pronto van a caer”

Ante la ola de criminalidad y extorsiones que golpea severamente al país, la presidenta Dina Boluarte aseguró desde la ciudad de Tarapoto (San Martín), que su gobierno no cesará en la lucha contra el crimen.

“La delincuencia no nos va a vencer y no pararemos hasta ver tras las rejas a aquellos que han hecho del asalto, el robo y la extorsión un modo de vida. A los delincuentes nacionales y extranjeros que todavía están en las calles les decimos: ‘muy pronto van a caer’”, dijo la mandataria durante la inauguración de la IV Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en Tarapoto.

Reiteró su compromiso de hacer frente a la delincuencia. “Mantenemos firme e intacto el propósito de brindar a nuestros compatriotas la paz que se merecen y de no cesar jamás en la lucha contra el crimen y la delincuencia”, enfatizó.