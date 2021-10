El exministro del Interior, Juan Carrasco, señaló que Luis Barranzuela, quien lo reemplazó en el cargo, no tendría la autoridad para liderar a la Policía Nacional y exigir resultados, porque las sanciones que recibió cuando se desempeñó como miembro de esa institución.

En una entrevista concedida con La República, el también exfiscal dijo que las sanciones que se impusieron al actual ministro son las más graves de toda la institución. Consideró que la Contraloría debe supervisar la idoneidad de los funcionarios públicos.

“Las sanciones de rigor en la PNP son las más graves, son muy graves. Y en el caso de las investigaciones en que se encuentra inmerso junto a más de veinte personas por delitos de lavado de activos, crimen organizado y peculado, son considerados muy graves en el código penal peruano. Y eso definitivamente descalifica a Barranzuela a nivel policial, porque no tendría la autoridad para gobernar a la Policía y exigir que los policías actúen y se comporten correctamente. Y segundo, Barranzuela tampoco tendría autoridad para dirigir una institución que se encarga de apoyar en la investigación y la persecución del delito. Esto debe ser motivo de investigación de la Contraloría, que debe ver quiénes ingresan a la administración pública”, aseveró.

Al ser consultado sobre las circunstancias en las que le comunicaron que dejaría el cargo, Carrasco prefirió no revelar detalles, pero indicó que fue el presidente Pedro Castillo quien le comunicó la noticia. Descartó que su cambio se haya producido por alguna mala gestión suya.

“El presiente me dio las explicaciones, pero yo me reservo eso. No era porque estuviera haciendo las cosas mal. Yo entiendo que todos estamos disponibles. Eso sí, los detalles me los reservo. Definitivamente el presidente tiene la facultad de hacer cambios, no es nada malo. Yo le dije que estaba disponible a mi retorno cuando solucione mi tema familiar”.

En esa línea, manifestó su intención de volver a trabajar para el Gobierno. “Yo estoy para servir al país. Eso es algo que conversamos con el presidente”.

La semana pasada dos informes del diario El Comercio revelaron información comprometedora del ministro.

Uno de ellos refiere que Barranzuela suma un total de 158 amonestaciones (15 de rigor y 143 simples) que llegan a ser 837 días de castigo, mientras que el otro mostró que ha trabajado en el estudio de abogados que ha patrocinado al congresista Guillermo Bermejo, al ex primer ministro Guido Bellido, al partido Perú Libre (PL) y al fundador de esa agrupación política, Vladimir Cerrón.