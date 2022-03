El viceministro de Justica, Juan Carrasco, afirmó que asistió a la casa del jirón Sarratea, en el distrito de Breña, el año pasado para “probar suerte” de encontrar al presidente Pedro Castillo y comunicarle sobre el fallecimiento de su madre.

En declaraciones ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento, el también exministro del Interior y de Defensa, aseveró que no se llegó a reunir con el jefe de Estado, pese a que lo esperó por una hora.

“Yo creo que ya es repetitivo, por temas personales fui a hablarle al presidente, por el fallecimiento de mi madre. No veía al presidente desde que había jurado como ministro de Defensa, por eso fui a visitarlo. Cuando digo que fui a probar suerte, lo digo porque fui a ver si era posible encontrar al presidente en el lugar, ya expliqué que el presidente y que no me reuní con él”, aseveró.

Además, reveló que una persona de su entorno le recomendó que asista a la casa de Sarratea para visitar al presidente, pues se conocía por la prensa que solía asistir a ese lugar durante la campaña electoral. En otro momento, descartó conocer a Karelim López.

“No hubo una reunión con el presidente, el hecho de haber asistido el 19 de noviembre, era para coordinar asuntos personales con el presidente, pero él no se encontraba en la casa, luego lo esperé por una hora. En el lugar no conocí a nadie, en el sitio no vi a Karelim López. Nunca la conocí, tampoco he entablado una relación con ella, estuvo esperándolo en una habitación solo por una hora”, agregó.

Entre los citados a la sesión de este miércoles están, además de Carrasco, Hugo Chávez, quien renunció a la gerencia general de Petroperú la semana pasada; Carlos Jaico, exsecretario general de Palacio de Gobierno; Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial; Biberto Castillo; asesor del Despacho Presidencial; y Jaqueline Guadalupe Peralta, exgerenta general de la superitendencia de Bienes del Estado.

La comisión investiga las presuntas reuniones clandestinas que se habrían realizado en la casa del jirón Sarratea, en Breña, donde también habría participado el presidente Pedro Castillo.

