Para el secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez, el exministro del Interior y de Justicia Juan José Santiváñez figura como uno de los candidatos con mayores posibilidades para ocupar un escaño en el Senado de cara a las Elecciones Generales 2026.

Expectativa

Aunque señaló que su candidatura aún está en evaluación, Valdez aseguró que el también extitular del Interior “tiene la primera opción” para ocupar el número cinco en la lista de invitados del partido.

“El número 5 para el Senado Nacional está reservado para un invitado, y Santiváñez está dentro del proceso, está dentro de la evaluación, tiene grandes opciones. Finalmente, se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido”, precisó Valdés, quien enfatizó que tal inclusión no es definitiva.

“Es invitado, pero no es un hecho hasta que las planchas y las listas estén inscritas y reconocidas por el sistema electoral”, agregó.

El dirigente explicó que la mayoría de posiciones para militantes ya está cubierta y que el número 5 es uno de los pocos espacios destinados a invitados. Por ello, consideró que Santiváñez mantiene “gran posibilidad” de quedarse con él.

“No voy a especular; hay días, tiempos, plazos. Él tiene la primera opción y serán las circunstancias las que determinen su inscripción”, subrayó.

Santiváñez anunció su precandidatura al Senado en octubr, mediante sus redes sociales, donde indicó que competiría por APP como parte de un “nuevo capítulo” en su carrera política, tras su paso por los ministerios del Interior y de Justicia.

Pesquisas

El exministro afronta una investigación fiscal y tiene un impedimento de salida del país por 18 meses, por presunto tráfico de influencias en agravio del Estado. Además, registra otras investigaciones por otros presuntos delitos.

El proceso principal continúa vigente a la espera de lo que determinen el Ministerio Público y el Poder Judicial (PJ). Según la pesquisa, habría realizado gestiones ante el Tribunal Constitucional (TC), el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia para favorecer a un excliente suyo, acusación que él ha rechazado.

Valdez señaló que, según el informe entregado al partido, varias de las indagaciones vinculadas a su gestión cuando fue ministro están archivadas, y que las restantes continúan en etapa preliminar.

Añadió que, por ahora, Santiváñez no registra responsabilidades penales firmes y que la organización se remitirá a lo que determinen las autoridades. “En APP respetamos los procesos y será la justicia la que establezca si corresponde alguna responsabilidad”, concluyó.