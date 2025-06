Mediante una resolución emitida el 31 de mayo de 2025, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema autorizó a la Fiscalía de la Nación a levantar el secreto de las comunicaciones, con el fin de acceder al contenido de una grabadora de voz entregada en el marco de la investigación contra Juan José Santiváñez por el presunto delito de abuso de autoridad.

El eje del caso es el análisis del contenido de un dispositivo entregado de manera voluntaria por Junior Izquierdo, conocido como “Culebra” en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), quien solicitó la intervención judicial para permitir el acceso a la información almacenada. De acuerdo con la descripción oficial, se trata de un pequeño cable negro con entrada USB y un extremo rotulado con las siglas “OGB”, presentado en una caja comercial que lleva la leyenda “DIGITAL VOICE RECORDER”.

Durante la audiencia pública, la Fiscalía reiteró la importancia de acceder a la grabación con el objetivo de determinar si contiene información relevante relacionada con los hechos investigados. Esto permitiría recabar pruebas, identificar a posibles responsables o establecer el alcance de algún acto ilícito, especialmente considerando la negativa del exministro del Interior a someterse a un peritaje de voz.

Además de declarar fundado dicho requerimiento formulado por el Ministerio Público, el Poder Judicial dispone que se cumpla “con las disposiciones establecidas como son las Guías de análisis digital forense, de elaboración de pericias fonético acústicas de homologación de voz y el Reglamento de la cadena de custodia de elementos materiales, evidencias y administración de bienes incautados”.

Cabe mencionar que la defensa de Izquierdo mencionó que el audio es una conversación de 2 horas y 13 minutos con Santiváñez en una reunión realizada en un conocido chifa de San Borja el pasado 21 de mayo de 2024.

“Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó ‘¿usted puede desactivar la Diviac?’ Yo le dije que sí. A ella la asesora Arana. Él la asesora“, se escucha decir a quien sería el exministro del Interior.

“Mónica Delta me pregunta en una entrevista si creo que Harvey Colchado es un buen policía y yo dije ‘para mí todos son buenos’ y por eso la tía me llamó, me dijo que cómo es posible, ‘usted debió decir que no, que es un policía politizado’”, añadió.