El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, respaldó el nombramiento de Zulema Tomás Gonzáles como nueva presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), designación oficializada por el Gobierno de Keiko Fujimori mediante la Resolución Suprema N.º 038-2026-TR.

Sheput sostuvo que Zulema Tomás no solo ha sido reconocida por el Colegio Médico, sino también por gobiernos regionales, universidades y diversas organizaciones, por lo que su gestión se enfocará en la mejora de la atención del paciente.

“Hoy salió la resolución que designa a Zulema Tomás como nueva presidenta ejecutiva de Essalud; empieza así un proceso de cambio, modernización y sobre todo lucha contra la corrupción en una entidad que estaba muy mal venida durante los últimos años”, argumentó Juan Sheput.

Además, el titular del MTPE señaló que, a partir de ahora, la gestión de EsSalud girará en torno al paciente, es decir, se contará con más medicinas, citas a tiempo, operaciones programadas, mejor atención a los adultos mayores, optimización de los servicios de emergencia, entre otros.

Asimismo, el ministro sostuvo que estas mejoras son posibles “rescatando a EsSalud del poder político nefasto que ha trastornado su funcionamiento en los últimos años”.

Sheput remarcó que EsSalud inicia así una nueva etapa marcada por el cambio, la modernización y la lucha frontal contra la corrupción. Desde su cartera, afirmó que también se trabajará de manera conjunta para poner la institución al servicio de los ciudadanos.

“Vamos a recuperar una institución debilitada por la intromisión política y devolverla a su verdadera razón de ser: atender con eficiencia, transparencia y calidad a millones de asegurados”, apuntó.