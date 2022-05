Conforme pasan los días, el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva se va convirtiendo en el hombre clave de la trama de corrupción que envuelve al Gobierno. Muchos hechos lo colocan en el centro de todas las sospechas y aquí los iremos enumerando.

En principio, diversos personajes lo acusan de haber realizado actos irregulares durante su estancia en el sector.

Pero lo más importante proviene del Ministerio Público. De acuerdo a la tesis fiscal, la presunta red criminal que lideraría Silva se habría construido luego de que asumió el MTC en julio de 2021.

Su primer paso fue la designación de personas de su confianza en puestos claves de Provías Descentralizado que le iban a permitir viabilizar millonarias licitaciones de forma ilícita.

Este jueves 2 de mayo el Poder Judicial evalúa el impedimento de salida por 36 meses que solicitó la Fiscalía de la Nación para el exministro.

Silva Villegas es investigado por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

ACUSACIONES. En febrero pasado, la empresaria y lobista Karelim López declaró a la Fiscalía -en calidad de aspirante a colaboradora eficaz- y acusó al presidente Pedro Castillo de encabezar junto a Silva Villegas una mafia en el MTC que se habría repartido obras públicas con empresas chinas. Allí también estarían involucrados congresistas de Acción Popular.

La Fiscalía sostiene en su hipótesis que los legisladores de la lampa tendrían conexión con la empresa nacional Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., la cual habría ganado licitaciones junto a sus socias China Civil Engineering Construction Sucursal del Perú y China Rallway Tunel Group.

En abril pasado, Panorama reveló el testimonio de un colaborador eficaz que da cuenta que la vivienda utilizada por Juan Silva, en Lince, sirvió de búnker para lograr la designación de Alcides Villafuerte como director ejecutivo en Provías Descentralizado.

Según el colaborador eficaz, en la casa en Lince, Silva mencionó su intención de colocar “a su gente de confianza” en los puestos necesarios “para el manejo de las licitaciones” del sector.

Estas versiones se estarían corroborando con el audio que difundió esta semana Willax TV, en el que el empresario Zamir Villaverde y el exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco dialogan sobre cómo Silva habría gestado su designación en el MTC.

“Me has dejado sorprendido con ese pata Juan Silva. ¿O me estás bromeando? Ese no es el del maletín del millón de dólares o soles que... Asu, qué abuso”, se le escucha decir a Villaverde en el registro que, según el medio, data del 25 de julio del 2021.

Villaverde y Pacheco vienen siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía de Lavado de Activos.

Asimismo, el último miércoles el exdirector ejecutivo de Provías José Cartagena dijo que el exministro Silva le presentó a Zamir Villaverde durante la una reunión en setiembre de 2021.

Ante la Comisión Fiscalización, Cartagena narró que, en dicho momento, el empresario estaba intercediendo para efectos de un pago de un laudo arbitral. En la misma sesión, Silva negó que dicho encuentro se haya producido.

DETALLE. Juan Silva asumió el MTC el 29 de julio de 2021 tras haberse desempeñado como director de un colegio en Puente Piedra.

Fue ratificado en el cargo en varias oportunidades. Su salida del sector ocurrió a fines de febrero del 2022 cuando el Congreso debatía una moción de censura en su contra por su falta de idoneidad para el puesto, reuniones con dirigentes de colectiveros informales, entre otros.

No le quedó otra que dimitir luego de haber sido protegido 7 meses por Castillo y convertirse, así, en uno de los que más duró en el cargo.

IMPLICADOS. Pero los vínculos del grupo de congresistas de Acción Popular con la presunta organización criminal enquistada al interior de Palacio de Gobierno no solo radican en las explosivas declaraciones de Karelim López ante el Congreso y el MP.

Según el registro de visitas de Palacio y de varios ministerios, este grupo tuvo cerca de 20 reuniones con el presidente Castillo y ministros de Estado de diversos gabinetes.

Por ejemplo, en el caso del congresista Raúl Doroteo, tuvo seis reuniones con ministros y el jefe de Estado, entre agosto del 2021 y febrero del 2022, y al menos en cuatro ocasiones, otro de ‘Los Niños’ lo acompañó.

Mientras tanto, Juan Carlos Mori registró 14 reuniones con Castillo o ministros entre agosto de 2021 y febrero de 2022. En cuatro de estas estuvo junto a alguno de los otros parlamentarios implicados.

Los legisladores Jorge Flores Ancachi e Ilich López tuvieron una reunión de trabajo el 23 de agosto de 2021 en el despacho del entonces titular del MTC, Juan Silva Villegas. Ese mismo día, Provías Nacional firmó un contrato con un consorcio integrado por Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C., por S/65′744.448,41.

Ese es uno de los 6 contratos obtenidos por Ingeniería Integración de Proyectos S.A.C. –consorciada con empresas chinas– durante el gobierno de Pedro Castillo. El grupo “Los Niños” está presuntamente ligado a esta empresa de acuerdo a la declaración de Karelim López. El último viernes por la noche, Silva negó -en RPP- haberse fugado del país.