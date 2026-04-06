Juber Castillo Grados, candidato a diputado por Lima Metropolitana en las filas de Perú Libre, enfrenta serias acusaciones de violencia familiar que contrastan con su aspiración política. En videos difundidos por el dominical de Panorama, muestran al candidato arremetiendo contra su hijo, esposa y mascota en su propia casa, desatando la indignación pública.
Sin embargo, no es todo, pues un documento policial del 2015 revelaría que Castillo Grados fue denunciado por agredir a su propio hijo adolescente a puñetes y patadas. Según el reporte, el joven se refugió en casa de su tía y se negó a regresar por temor a su padre.
A esta denuncia se suma otra por falsificación de documentos.
ENTRE ADVERTENCIAS Y RESGUARDO
Por si fuera poco, cuando el equipo periodístico fue a buscarlo para obtener su versión, se encontró con un barrio “hostil”. Un grupo de personas vigilaba la zona y uno de ellos advirtió al periodista: “Somos muchas personas, como 20 personas acá trabajando, lo cuidamos de todo (al candidato)“.
Horas más tarde, cuando parecía que iba a dar respuesta, el mismo personaje se acercó y anunció que el candidato no llegaría. “El jefe no va a venir. Escúchame, solamente te digo a ti con todo respeto. Después no quieras que la gente te falte el respeto”, dijo el varón.
CANDIDATO RESPONDE
Dos días después, Castillo optó por defenderse en redes sociales. Tildó las denuncias de “falsas” y anunció acciones legales contra el dominical por coacción, difamación y daño moral.
El candidato expresó que no tiene sentencias por violencia familiar, alimentos ni maltrato a la mujer.