En una sesión extraordinaria del Pleno, Judith Laura Rojas juró como nueva integrante del Parlamento, incorporándose oficialmente tras la declaratoria de vacancia del escaño que pertenecía a Carlos Anderson Ramírez. El acto protocolar fue dirigido por el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien tomó la juramentación. De esta manera, la legisladora asume funciones para culminar el periodo parlamentario 2021–2026.

La incorporación se concretó tras la lectura de la Resolución Legislativa N.° 012-2025-2026-P-CR, mediante la cual se declaró la vacancia del cargo luego del fallecimiento de Carlos Anderson Ramírez.

La sesión fue convocada por la Mesa Directiva con el propósito de cumplir el procedimiento constitucional tras la vacancia parlamentaria. Previamente al juramento, Fernando Rospigliosi solicitó la lectura oficial de la resolución correspondiente. El acto se llevó a cabo en el hemiciclo del Congreso.

Durante la ceremonia, Judith Laura Rojas fue invitada a ubicarse frente a la representación nacional, donde el presidente encargado del Legislativo tomó la fórmula de juramento. La congresista respondió: “Por Dios, por mi patria y por mi familia, sí juro”.

Luego de la juramentación, Judith Laura Rojas fue declarada incorporada y habilitada para ejercer la función parlamentaria.

