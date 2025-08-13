El juez de investigación preparatoria nacional Jorge Chávez Tamariz llamó la atención al expresidente Martín Vizcarra por utilizar su teléfono celular durante la audiencia en la que se evalúa el pedido de prisión preventiva por seis meses en su contra, en el marco del caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

El incidente ocurrió mientras el fiscal provincial Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, sustentaba el requerimiento. Vizcarra tomó su dispositivo y lo mantuvo en las manos por unos segundos, lo que llevó al magistrado a interrumpir la exposición. “Estamos en una audiencia seria donde se discute su libertad… Por favor, evite el celular”, le advirtió el juez, recalcando que en otros países una conducta similar podría incluso generar arresto.

El Ministerio Público solicita la medida cautelar alegando peligro de fuga y la renuencia del exmandatario a cumplir las reglas de conducta. Juárez presentó declaraciones de colaboradores eficaces que lo implican en presuntos cobros ilícitos cuando era gobernador regional de Moquegua, así como la supuesta manipulación de informes policiales para encubrir viajes proselitistas.

El fiscal también cuestionó su arraigo laboral, señalando que percibe honorarios de su partido Perú Primero por asesorías mientras participa en actividades políticas, pese a estar inhabilitado. Como referencia, recordó casos como el de Nadine Heredia y Jorge Cuba, quienes dejaron el país ante una inminente sentencia condenatoria.

Tras escuchar a la defensa de Vizcarra, el juez Chávez Tamariz anunció que fijará fecha y hora para resolver oralmente el pedido o, en su defecto, notificará la decisión a través de las casillas electrónicas.