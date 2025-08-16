El juez Víctor Alcocer, de la Corte Superior Nacional, declaró infundado el recurso presentado por la defensa de Martín Vizcarra para archivar la acusación por colusión ligada a presuntos sobornos recibidos cuando fue gobernador de Moquegua. De esta forma, el exmandatario continuará procesado por este delito.

En este caso, la fiscalía imputa a Vizcarra haber pactado con representantes de Obrainsa e ICCGSA para favorecerlos en la adjudicación de obras como Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, a cambio de S/ 2.3 millones. La defensa alegó que el exgobernador no tenía competencia en los procesos de contratación y que, por lo tanto, no podía ser autor del delito.

El magistrado sostuvo que la acusación fiscal cumple con los requisitos legales y que Vizcarra, en su condición de presidente regional, tenía la calidad de funcionario público al momento de los hechos. En consecuencia, el proceso deberá continuar hacia un eventual juicio, aunque la defensa anunció que apelará la decisión.

La próxima audiencia de control de acusación se realizará el lunes 25 de agosto, mientras que el martes 19 seguirá el juicio que enfrenta por cohecho pasivo, delito por el que se le pide 15 años de prisión.