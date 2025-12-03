El juez Fidel Torres Tasso pidió al Tribunal Constitucional (TC) que le “informe, a la brevedad”, el estado actual de un proceso iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra el Poder Judicial en ese órgano. El magistrado busca conocer si el TC está próximo a resolver una medida cautelar, formulada por la JNJ, para pausar el procedimiento judicial iniciado por Delia Espinoza contra su suspensión.

En curso

El magistrado del Noveno Juzgado Constitucional envió un oficio ayer a la presidenta del TC, Luz Pacheco, a fin de “resolver mejor” los incidentes en el caso de Espinoza.

Torres otorgó un plazo máximo de dos días hábiles a la JNJ, una vez notificados con el fallo judicial, para ordenar la restitución de la suspendida fiscal. Dicho periodo venció el último lunes 1 de diciembre. La notificación sufrió demoras debido a un “error” en la dirección electrónica a la que se debía enviar el documento.

Sin embargo, en el transcurso del proceso, la JNJ demandó al PJ, cuestionando la citada resolución del magistrado, y presentó una medida cautelar en el TC para suspender el proceso judicial hasta que se resuelva su petición. En los últimos días, trascendieron rumores sobre un posible fallo favorable del TC.

Exhortación

La defensa de Espinoza, ejercida por el abogado Luciano López, rechazó la solicitud del juez. A través de un comunicado, informó que requirió al despacho judicial “la ejecución inmediata, plena y estricta” de su resolución. Esta vez, “sin necesidad de pronunciamiento al respecto de la JNJ”. Además, pidió que se “prescinda” del oficio remitido al TC, pues “esta consulta no constituye un presupuesto para ejecutar” la restitución en el cargo, “ni la condiciona”.

“No existe resolución alguna del TC que hubiere sido debidamente notificada al Juzgado Constitucional”, añadió. Finalmente, pidió que se “oficie y ordene al fiscal de la Nación interino (Tomás Gálvez) para que haga la entrega de cargo”.