El expresidente Pedro Castillo abandonó temporalmente la audiencia de su juicio oral ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, en el que enfrenta cargos por el presunto delito de rebelión.

El exmandatario solicitó retirarse para recibir atención médica, tras intervenir sin autorización para cuestionar los fundamentos del proceso.

Castillo, quien fue detenido en diciembre de 2022 tras intentar disolver el Congreso, inició su participación afirmando que “no existe el delito de rebelión” en su caso.

Además, se levantó de su asiento alegando incomodidad física: “No soporto estar sentado. Ustedes tienen un informe donde a mí me limita estar mucho tiempo sentado”, dijo.

La jueza Norma Carbajal le pidió que se identificara formalmente, pero el expresidente continuó con su intervención, en la que vinculó la renuncia de la fiscal adjunta Galinka Meza Salas a supuestas inconsistencias en la acusación.

“Los mismos testigos que ha traído no le han podido configurar o verificar el delito. Al contrario han dicho que soy inocente. ¿En dónde están las armas? No hay delito de rebelión. A ustedes les consta que yo he sido detenido siendo presidente con todas mis prerrogativas”, sostuvo.

El juez José Neyra Flores señaló que sus declaraciones podrían considerarse parte de su derecho a la defensa, aunque no aclaró si reemplazarían su alegato formal. Castillo también cuestionó el testimonio de algunos congresistas presentes en el proceso, afirmando que “no tuvieron los votos para vacarme”.

El tribunal suspendió brevemente la sesión, anunciando que respondería a las observaciones de Castillo una vez que regresara.