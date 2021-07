El abogado de Fuerza Popular, Julio César Castiglioni, refirió ayer que el partido fujimorista puede formular una acusación constitucional en contra del presidente Francisco Sagasti, por haber rechazado la solicitud de auditoría internacional que buscaba “transparentar” los comicios de la segunda vuelta ante un posible fraude electoral.

Indicó que esto lo decidirán los directivos del partido ‘naranja, quienes -según Castiglioni- podrán argumentar que el jefe de Estado desistió de sus funciones.

“La dirigencia de Fuerza Popular debe presentar una acusación constitucional por abdicar a sus funciones de presidente de la República. Es una decisión que le corresponde tomar al cuerpo directivo, más no a nosotros los abogados. Como digo, sí se puede presentar”, refirió en entrevista con RPP.

Rechazo. Como se recuerda, el pasado 28 de junio la candidata Keiko Fujimori remitió una carta a Sagasti, en la cual le solicitó que pida una auditoría internacional ante la existencia de diversas denuncias sobre irregularidades en el proceso electoral de segunda vuelta.

No obstante, tal petición fue rechaza. Sobre el tema Castiglioni dijo lo siguiente: “Twitter ha sido el medio por el que se contestó. No es la forma. La señora Fujimori presentó un escrito. Contestó el ministro de Justicia, quien es el responsable de asesorar al presidente en temas de justicia. A él no estuvo dirigido (el pedido), sino al presidente”, concluyó el letrado.