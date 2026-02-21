El 11° Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte dictó dos años y ocho meses de prisión suspendida al líder de Acción Popular, Julio Chávez, por el delito de omisión de denuncia en agravio del Estado.

La sentencia también le impone a Julio Chávez la inhabilitación por 2 años.

La Fiscalía Anticorrupción acreditó que Chávez conoció un presunto cobro de coimas, mediante un audio, durante su gestión municipal.

El exalcalde de San Martín de Porres no informó este acto de corrupción a las autoridades competentes. El fallo también establece una inhabilitación de dos años para el desempeño de cualquier cargo público.

Asimismo, el fallo fija reglas de conducta que Julio Chávez deberá cumplir a fin de que la prisión suspendida no sea revocada y sea ingresado a un penal.