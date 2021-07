La Sala Penal de Apelaciones Anticorrupción fijó para este lunes 12 la audiencia para revisar la apelación presentada por la defensa del líder del Partido Morado, Julio Guzmán, que busca anular el mandato de impedimento de salida del país dictado en su contra por el juez Juan Carlos Sánchez Balbuena por el plazo de ocho meses en el marco del caso Odebrecht.

De acuerdo al cronograma de audiencias del Poder Judicial, la sesión está programada para las 12:30 p. m., en la que el tribunal superior escuchará los alegatos del abogado de Guzmán, Javier Aguirre.

Decisión

En el fallo emitido del último 26 de junio, el juez Juan Carlos Sánchez señaló que los elementos de convicción presentados por el fiscal del Equipo Especial Hamilton Montoro permiten sostener que “nos encontramos ante un hecho de apariencia delictiva, específicamente de un presunto delito de lavado de activos”.

Asimismo, el magistrado tomó en cuenta las declaraciones de Guzmán en torno a un eventual viaje que iba a realizar a Estados Unidos, lo que, a su juicio, dificultaría las investigaciones fiscales que, dentro de las diligencias programadas, requieren la presencia física del investigado.

Asimismo, el juez Sánchez Balbuena valoró las declaraciones de los directivos de la empresa brasileña Odebrecht, quienes señalaron que su modus operandi consistía en entregar aportes a las campañas presidenciales a cambio de obtener beneficios, “dinero que tenía su origen en su departamento de operaciones estructuradas, encargado del pago de coimas; que dicha conducta la habrían realizado, tanto en las campañas presidenciales del años dos mil seis como del año dos mil once”.

“Si bien Jorge Barata refiere no tener conocimiento que dichos aportes se hayan realizado en la campaña del año 2016, ello es algo que a él no le consta de manera directa, pues, tal como él mismo declaró, ya no era el Superintendente de la empresa en el Perú, función que ejerció Ricardo Boleira. Lo que si se infiere es que dicha empresa entregaba sumas de dinero para las campañas presidenciales de los distintos candidatos, cuyo origen se reputa como ilícito”, se lee en la resolución judicial que dictó impedimento de salida contra Guzmán.

Otro elemento, tomado en cuenta por el magistrado en su decisión, es la información proporcionada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la existencia de dos aportes de campaña al partido Todos por el Perú por parte de la empresa Metco Trading, de los cuales su representante legal, Juan Wilfredo Núñez Marín, reconoció solo haber efectuado uno de ellos.

El gerente de Metco Trading, Wilfredo Núñez Marín, dijo a la fiscalía que solo aportó 61 mil, 750 soles. De los otros S/ 62 mil, se desconoce su origen “pudiéndose inferir a este nivel de la investigación que dicha suma de dinero provendría de la supuesta entrega efectuada por la empresa Odebrecht, tal como sostiene la Fiscalía”.

Como se sabe, este caso surge a partir de la denuncia presentada por el abogado Carlos Huerta Escate, basado en la publicación de un diario local de enero del 2019, que incluía la declaración del excongresista del Frente Amplio, Humberto Morales, quien pidió investigar a Julio Guzmán por un presunto aporte de U$400 mil que habría recibido de Odebrecht para su campaña presidencial con miras a las elecciones generales del 2016.

Tras conocer la denuncia, el fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez dispuso abrir investigación preliminar, en agosto del 2020, por ocho meses contra Julio Guzmán. Luego, el caso pasó al fiscal Hamilton Montoro, quien recientemente pidió ampliar el plazo de las pesquisas a ocho meses adicionales.

