El presidente del Partido Morado, Julio Guzmán, respondió que la agrupación política que lidera es “leal con sus principios y valores” cuando se le preguntó por las expresiones de Daniel Mora, quien lo calificó de “desleal” debido a la manera en la que se anunció su retiro de la contienda electoral tras conocerse la denuncia por violencia familiar presentada en su contra.

Desde Ayacucho, el excandidato presidencial evitó responder de manera directa al excongresista, quien renunció a su candidatura y a la militancia del partido cuando se hizo pública que su esposa, Lilia Jaureguy, lo acusó por agresión en febrero del año pasado.

“No quiero entrar en este tipo de discusiones. Lo único que quiero decir es que el partido es leal con sus principios y valores. El Partido Morado es un partido para la gente y el Perú”, remarcó Guzmán luego de participar de las actividades políticas de los candidatos de su agrupación en esa región.

En ese sentido, indicó que como titular de esa agrupación política se vio obligado a tomar acciones contra el excongresista de la República.

“Como presidente del partido debo resguardar esos valores y principios por más dolorosas que sean las decisiones, las decisiones se tienen que tomar”, sostuvo.

Espera respuesta

En otro momento, Julio Guzmán aseguró que la determinación del Partido Morado sobre el caso de Mora fue debidamente informado a las autoridades electorales y dijo que se encuentra a la espera de una respuesta.

“Este documento ya fue entregado, ya fue recibido. Personalmente, el día de ayer (viernes) lo dije, el proceso, la decisión partidaria, a la cual nos comprometimos ya se ha iniciado. Estamos esperando ahora cuál es la reacción de las autoridades (electorales)”, afirmó.

Al ser consultado si existe divisionismo en la agrupación por el caso de Mora, ya que algunos partidarios han mostrado su solidaridad con el exministro, Guzmán respondió: “No lo creo. Al margen de los divisionismos, las decisiones se tienen que tomar”.

“Situación incómoda”

Posteriormente, el político tildó de incómoda la situación que afrontan por el caso del exministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala.

“Una situación como esta es incómoda, no deseada. Pero aquí lo importante son las decisiones... es el mensaje que se le da al país y es la responsabilidad que los políticos tenemos que tener. Si decimos que hacemos las cosas serias tenemos que demostrarlo”, anotó.

De acuerdo con un documento del Poder Judicial al que tuvo acceso Correo el último jueves, la esposa del exlegislador cuando formuló la denuncia presentaba huellas de lesiones traumáticas en el rostro y contusiones en los brazos.

Ante la policía, Lilia Jaureguy relató que el hecho se inició cuando retornó con una llanta baja del auto tras recoger a sus nietas del colegio. En ese sentido, detalló que su esposo al día siguiente se percató de la condición del neumático del vehículo que estaba estacionamiento y le reclamó por lo sucedido.

“Empezó a reclamarme, diciéndome que no toque sus casas, inútil, irresponsables, amenazándome que empezó que ya no agarre ningún carro que nada de la casa es mío y que todo era de él... Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó abofetearme que me caí al piso. Estando indefensa, comenzó a patearme varias veces en la pierna”, mencionó.

Julio Guzmán (Video :Jorge Alberto Carhuallanqui)