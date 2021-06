El excandidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán, lamentó que el fiscal Hamilton Montoro, integrante del equipo especial del caso Lava Jato, haya solicitado impedimento de salida del país en su contra, un día después de que dijo que Pedro Castillo era “presidente electo”.

En diálogo con Canal N, el economista manifestó su extrañeza por este accionar del Ministerio Público pese a su defensa del equipo de fiscales que coordina Rafael Vela y consideró “ridículo y absurdo” el argumento para pedir que se dicte impedimento de salida del país.

“Algo que me parece muy sospechoso es que ese documento ingresa el día de hoy por la mañana cuando ayer yo doy declaraciones políticas controversiales, qué tal coincidencia. En política no hay coincidencias”, sostuvo.

“El Partido Morado es uno de los partidos que más ha defendido al equipo especial de fiscales. He dado toda la información que me han pedido, he asistido cada vez que me han llamado, he dado mi información bancaria, todo lo he dado”, señaló.

Guzmán indicó que la investigación en su contra se inició por “un meme” que difundió el conductor televisivo Phillip Butters y remarcó que no existe “evidencia” de ningún delito en su contra. Por ello, explicó que evalúa denunciar al fiscal Montoro por “atentar contra” sus derechos.

“Este es un proceso que se abre a través de un meme. Se abre a través de una entrevista en un medio de comunicación en donde un excongresista dice que Julio Guzmán ha recibido dinero de Odebrecht, entonces, como vio esa entrevista, un ciudadano agarra ese video, lo presenta a la fiscalía y la fiscalía inicia un proceso simplemente con esa evidencia”, manifestó.

“Al margen que la investigación es reservada yo sé que no hay una evidencia de nada. Este proceso se abrió por un fake news del señor Butters. Estamos evaluando con mi abogado denunciar a los fiscales porque están violando mis derechos básicos”, aseveró.

