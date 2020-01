Julio Guzmán, líder del Partido Morado, negó que haya sido infiel a su esposa con la cusqueña Liliana Acurio Medina, con quien estuvo en un departamento, ubicado en el distrito de Miraflores, el 28 de mayo del 2018.

Cabe mencionar que Guzmán comentó en una entrevista con Cuarto Poder que solo estuvo almorzando con Acurio Medina.

Julio Guzmán especificó que es un “caso estrictamente personal” y que la única que le explicó acerca de las velitas en forma de corazón en el departamento "es a mi esposa, que las tuvo el mismo el día, por cierto. Solo lo sabe ella y yo”.

“Cuando salgo mi seguridad no está, voy a las dos esquinas para buscarlos porque no estaban estacionados y después de minutos lo que recibo es una llamada de la señorita que me dice ‘Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos y está todo bajo control, no es necesario que vengas’”, concluyó Julio Guzmán.