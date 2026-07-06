Tras reunirse con la presidenta electa Keiko Fujimori como parte del proceso de transición, Julio Velarde aceptó permanecer al frente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) por un nuevo periodo de cinco años.

“Quiero agradecerle por haber venido al BCRP personalmente. Me siento honrado por el pedido que me ha hecho y si en otras circunstancias no hubiera aceptado, quisiera hacerlo con mucho gusto y pienso dedicarme lo mejor posible a cumplir con la tarea”, declaró Velarde a la prensa.

Estas declaraciones de Velarde se produjeron luego de que Keiko Fujimori solicitara previamente, ante los medios de comunicación, que el banquero continúe liderando la política monetaria durante los próximos cinco años de su gestión.

“No esperaba una respuesta tan rápida, pero me alegra mucho, Julio, la claridad, la firmeza, y la forma en la que has tomado esta decisión. Es una gran noticia para el Perú”, manifestó Fujimori.

Desde 2006, Julio Velarde ocupa la presidencia del BCRP y ha permanecido en el cargo durante gobiernos de diferentes tendencias políticas. Bajo su conducción, el organismo monetario ha mantenido niveles de inflación entre los más bajos de la región y ha recibido reconocimiento internacional por el manejo técnico de su política monetaria.

Keiko Fujimori, presidenta electa, se reunió con Julio Velarde. El presidente del BCR aceptó su invitación de continuar al frente de la entidad



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