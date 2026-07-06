La presidenta electa, Keiko Fujimori, dio a conocer cuáles serán los principales ejes de trabajo durante los primeros 100 días de su gestión. En una entrevista concedida al diario ecuatoriano El Universo, sostuvo que su administración concentrará sus esfuerzos iniciales en restablecer el orden interno, enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y recuperar la capacidad operativa del Estado antes de impulsar reformas de mayor alcance.

La lideresa de Fuerza Popular explicó que esos objetivos responden a las necesidades más urgentes que enfrenta el país. En ese sentido, consideró que la atención de la seguridad, la infraestructura y los servicios públicos debe anteceder a cualquier debate sobre modificaciones constitucionales.

“Lo más importante en una agenda de los próximos 100 días es recuperar el orden, enfrentar al Fenómeno El Niño y hacer que el Estado vuelva a funcionar”, señaló.

No descarta cambios en la Constitución

Fujimori también fue consultada sobre la posibilidad de impulsar cambios a la Constitución durante su mandato. Al respecto, indicó que si bien ese debate puede desarrollarse en el futuro, considera que no representa una urgencia para el inicio de su administración.

La presidenta electa sostuvo que cualquier propuesta de reforma requerirá acuerdos entre las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria. Por ello, afirmó que primero buscará consolidar la capacidad de respuesta del Estado frente a los principales problemas del país.

Como parte de esa estrategia, Keiko Fujimori indicó que su gobierno dará prioridad a mejorar el funcionamiento de los servicios que brinda el Estado. Entre las acciones previstas mencionó el impulso de obras públicas y el fortalecimiento de los sectores de educación y salud.

La mandataria electa explicó que su administración buscará garantizar el funcionamiento de los centros educativos, mejorar la atención en los establecimientos de salud y asegurar el abastecimiento de medicamentos para la población.

¿Cómo enfrentará la inseguridad?

En materia de seguridad ciudadana, Fujimori reiteró que este será uno de los principales compromisos de su gestión. Para ello, anunció que solicitará facultades al Congreso con el propósito de implementar medidas que permitan reforzar la lucha contra la criminalidad.

Asimismo, adelantó que promoverá una estrategia coordinada entre las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú y el Instituto Nacional Penitenciario. Según explicó, ese trabajo conjunto estará dirigido a intervenir zonas declaradas en emergencia, fortalecer el control de las fronteras y mejorar la seguridad en los establecimientos penitenciarios.

Durante la entrevista, la presidenta electa también se refirió a la conformación del próximo Consejo de Ministros. En ese contexto, indicó que buscará convocar a profesionales con experiencia y capacidad técnica para asumir las distintas carteras del Ejecutivo.

Fujimori señaló que la pertenencia a un partido político no será un requisito para integrar su gabinete. Añadió que el objetivo será conformar un equipo que contribuya al diálogo político y garantice la gobernabilidad durante el inicio de su mandato.