Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR), calificó de “desastre” las políticas de salud y educación aplicadas durante los últimos años en el Perú. Durante su presentación ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República, sostuvo que la calidad de estos servicios no corresponde al nivel de PBI per cápita alcanzado por el país.

La declaración se produjo luego de que congresistas cuestionaran que los resultados macroeconómicos no tengan el mismo impacto en las condiciones de vida de la población. Velarde señaló que la estabilidad económica es necesaria para combatir la pobreza, pero debe estar acompañada por un Estado capaz de transformar el crecimiento en bienestar.

Cuestionamientos al Estado

El senador Daniel Barragán preguntó cuándo los indicadores económicos podrían reflejarse en una mejora del desarrollo humano en las provincias. Por su parte, el diputado Héctor Guillén cuestionó si el crecimiento proyectado de 3,2% para 2027 será suficiente para reducir la pobreza y la informalidad.

Velarde respondió que se necesitan reformas estructurales en servicios como salud, educación e infraestructura. En ese sentido, planteó mejorar el servicio civil mediante una burocracia profesional y criterios de meritocracia para la contratación de personal y la selección de inversiones.

El presidente del BCR explicó que la estabilidad monetaria también protege el valor real de los ingresos frente a la inflación. Como ejemplo, señaló que una pensión puede perder poder adquisitivo cuando los precios aumentan de manera sostenida.

Velarde también destacó que el empleo formal privado creció 6,1% en julio y acumuló un avance de 5,6% durante los primeros siete meses del año. Según sostuvo, si esta tendencia se mantiene, las condiciones generales del país podrían cambiar durante los próximos diez años.