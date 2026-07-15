El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, advirtió que el principal riesgo para la economía peruana en el corto plazo será el impacto del Fenómeno El Niño, pese a que el país mantiene indicadores macroeconómicos sólidos.

El pronunciamiento lo realizó durante la ceremonia en la que recibió la Orden al Mérito Gran Cruz, máxima distinción otorgada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, en presencia de la presidenta electa, Keiko Fujimori.

Julio Velarde señaló que el panorama económico es favorable gracias al alto precio de las exportaciones, el crecimiento de la recaudación tributaria, el aumento de las importaciones de bienes de capital y la expansión del empleo formal. Sin embargo, advirtió que los efectos del evento climático ya comienzan a reflejarse en las cifras oficiales y podrían agravarse en los próximos meses.

“El panorama está muy bien, pero hay un problema fuerte que nos va a golpear, que es El Niño. Tal vez, las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas porque derivan de un fenómeno natural” , afirmó.

El titular del BCR explicó que el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) de apenas 1,8 % en mayo responde principalmente a la caída de las actividades primarias afectadas por el fenómeno climático.

Precisó que la pesca retrocedió 74 % y que el sector agropecuario también registra impactos negativos, mientras que sectores como comercio, construcción e industria no primaria mantienen un desempeño favorable.

Durante su intervención, Velarde agradeció el reconocimiento recibido y destacó que el mérito corresponde al equipo del Banco Central. Asimismo, resaltó que la institución ha logrado mantener la inflación más baja de América Latina en lo que va del siglo, contribuyendo a la estabilidad económica del país pese a la incertidumbre política de los últimos años.

Finalmente, el presidente del BCR expresó su respaldo al próximo gobierno y deseó éxito a Keiko Fujimori. “Le deseo a la presidenta, por el bien del país, el mayor de los éxitos”, manifestó, al tiempo que reiteró la importancia de afrontar con anticipación los efectos del Fenómeno El Niño sobre la economía nacional .