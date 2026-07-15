La presidenta electa, Keiko Fujimori, participó este miércoles 15 de julio en la ceremonia conmemorativa por las Fiestas Patrias organizada por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

El acto reunió a autoridades y funcionarios, entre ellos Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú.

La ceremonia de conmemoración del 205.° aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional, fue encabezada por el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, en el Palacio Municipal.

Keiko Fujimori afirmó que el país inicia una nueva etapa con el próximo cambio de gobierno e hizo un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar nacional por encima de las diferencias políticas.

“Iniciamos una nueva etapa, un nuevo gobierno. Los peruanos esperan resultados de sus autoridades. Por encima de cualquier diferencia o color político, siempre debe estar el Perú”, expresó.

En otro momento de su intervención, Fujimori destacó el homenaje que la comuna limeña rindió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio al país.

“Considero significativo que la Municipalidad de Lima haya decidido rendir un homenaje a Julio Velarde. Es un justo reconocimiento a quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú”, sostuvo la mandataria electa.

Keiko Fujimori, afirmó que el país inicia una nueva etapa con el próximo cambio de gobierno e hizo un llamado a las autoridades a priorizar el bienestar nacional por encima de las diferencias políticas. "Iniciamos una nueva etapa, un nuevo gobierno. Los peruanos esperan resultados de sus autoridades. Por encima de cualquier diferencia o color político, siempre debe estar el Perú", expresó durante una ceremonia realizada en la Municipalidad Metropolitana de Lima. En otro momento de su intervención, Fujimori destacó el homenaje que la comuna limeña rindió al presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, al considerar que su trayectoria representa un ejemplo de servicio al país. "Considero significativo que la Municipalidad de Lima haya decidido rendir un homenaje a Julio Velarde. Es un justo reconocimiento a quien se ha convertido en un ejemplo de profesionalismo y lealtad al Perú", sostuvo la mandataria electa.

Video: Canal N