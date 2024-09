Durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el capitán PNP Junior Izquierdo incidió en que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, le contó que Vladimir Cerrón fugó en el vehículo presidencial y que era “custodiado por 8 militares cubanos”.

”Él (ministro del Interior) me dice que el señor Cerrón estaba custodiado, enchalecado, por ocho militares cubanos. Esas son las palabras”, dijo el capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como “Culebra”.

Junior Izquierdo declaró ante la Comisión de Fiscalización por los audios que habría grabado al ministro del Interior, Juan José Santiváñez, el pasado 21 de mayo, en un chifa del distrito de San Borja (Lima).

El agente de la Dirección de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) ratificó que el titular del Mininter le confesó que desde Palacio de Gobierno se proporcionó el auto presidencial, conocido como “cofre” para facilitar la fuga del exgobernador regional de Junín.

Como se sabe, el vehículo que usa Dina Boluarte fue detectado el 24 de febrero de 2024, a la altura del kilómetro 107 de la Panamericana Sur, en Asia, a pocos metros del condominio Mikonos, donde se intentó capturar a Vladimir Cerrón.

“De su propia iniciativa, él me da información. Me dijo: ‘¿Te acuerdas de que se había visto el cofre en la playa? Cerrón se estaba movilizando en ese cofre, pero cuando el cofre lo encuentran en la playa, ya lo habían dejado en Pisco’. Entonces, esa es la información que me da”, señaló.

Izquierdo Yarlequé dijo que Juan José Santiváñez le reveló que cuando era viceministro de Orden Interno había formado un equipo especial de la Dirección de Inteligencia (DIRIN) de la Policía Nacional, dedicado a la búsqueda de Cerrón y se tuvo información del celular de una de las personas que lo custodiaba.

Señaló que esa información la dio en una reunión con cuatro altos funcionarios de Palacio de Gobierno y el entorno de la presidenta Dina Boluarte, y dos horas después del encuentro, el equipo móvil fue desactivado; “por lo que se llegó a la conclusión de que uno de ellos es el soplón”.

TE PUEDE INTERESAR: