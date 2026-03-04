La Junta de Portavoces del Congreso decidirá este jueves 5 de marzo si cita al Pleno al ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro Lombardi, para que informe sobre las acciones que viene adoptando su sector frente al desabastecimiento de gas natural.

Cabe recordar que, tras la deflagración registrada en el distrito de Megantoni el domingo 1 de marzo, el Poder Ejecutivo —a través del Ministerio de Energía y Minas (Minem)— declaró en estado de emergencia el suministro de gas natural por un periodo de 14 días, del 1 al 14 de marzo de 2026.

Esta situación ha generado extensas colas de vehículos en grifos de Lima, Callao y diversas regiones del país ante la escasez de Gas Natural Vehicular (GNV).

Cabe precisar que la decisión que adopte la Junta de Portavoces se enmarcaría en la Moción de Orden del Día N.° 21506, presentada por el congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú), tras el incidente ocurrido en un tramo del gasoducto operado por la concesionaria Transportadora de Gas del Perú (TGP).

El pedido de comparecencia del ministro responde a los efectos generados por la racionalización del gas natural, con especial énfasis en su impacto sobre “sectores básicos para la sociedad”, como el transporte público y privado, el abastecimiento domiciliario, así como las industrias y las empresas generadoras de energía eléctrica.

“Que es necesario que el Ministro de Energía y Minas, acuda al Pleno del Congreso a fin de que informe a la representación nacional, las causas, el impacto y las medidas que se están adoptando ante la fuga de gas, en el distrito de Megantoni, región Cusco”, indica la moción.