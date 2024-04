Aldo Vásquez Ríos, magistrado de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), cuestionó la decisión del pleno del Congreso de autorizar al presidente del Legislativo, Alejandro Soto, para interponer una demanda competencial y una medida cautelar ante el Tribunal Constitucional por la resolución del Poder Judicial que suspendió de manera provisional su inhabilitación y la de Inés Tello permitiendo que sean repuestos como miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

En diálogo con RPP, el magistrado consideró que los parlamentarios buscan “instrumentalizar” al órgano supremo de interpretación de la Constitución para lograr lo que “aquello que no han podido alcanzar con los votos en el Congreso, ni en el Poder Judicial ”.

“La Procuraduría a cargo de los asuntos del Congreso hace un tercer intento por afectar esta decisión judicial. El primer intento es la apelación, lo cual es legítimo y tendrá que resolverse en el seno de la Corte Suprema de Justicia. Pero, además, pidieron la represión de actos homogéneos ante el Tribunal Constitucional. Y como no han tenido una respuesta, ahora plantean una tercera vía, que es una demanda competencial acompañada de una medida cautelar”, sostuvo en ‘La Rotativa del Aire’.

En ese sentido criticó el planteamiento de la medida cautelar, pues con esta acción tanto Tello como Vásquez quedarían fuera de la Junta Nacional de Justicia. “Es muy grave, sobre todo, esta pretensión de instrumentalizar el Tribunal Constitucional” , sostuvo.

Afirma que Congreso busca disolver JNJ

El exministro de Justicia acusó que el Congreso busca “disolver la Junta Nacional de Justicia” a fin de establecer la Escuela Nacional de Justicia.

“Ya dejó establecido el Tribunal Constitucional que cuando se trata de una eventual vulneración de derechos fundamentales en juicio político, como es el que hemos tenido que sobrellevar los miembros de la Junta Nacional de Justicia, es plenamente legítimo el control constitucional”, señaló.

“ Estas acciones contra la Junta Nacional de Justicia son un conjunto de iniciativas que buscan, finalmente, lapidar, disolver la Junta Nacional de Justicia. La otra, que no se ha discutido de modo suficiente, es la propuesta de creación de una Escuela Nacional de Justicia, que en verdad lo que busca es la disolución de la JNJ. Y eso plantea explícitamente aún cuando ya existe una Academia de la Magistratura que lo único que necesita son más recursos”, agregó.

Vásquez Ríos recalcó la gravedad de la medida tomada por el Congreso y destacó que se trata de una demanda competencial hacia el Poder Judicial por la decisión de reponer a ambos magistrados en la JNJ.

“Es una demanda del Congreso contra el Poder Judicial, por la decisión de protección que tomo respecto de nosotros el Poder Judicial. Entonces nosotros no somos parte, con lo cual incluso se nos ubica en una posición de absoluta indefensión. Nosotros no somos parte, no podemos presentar escritos, no podemos ejercer nuestro derecho a la defensa en el ámbito del Tribunal Constitucional”, concluyó.

