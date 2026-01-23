Este jueves, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió no ratificar a Pablo Wilfredo Sánchez Velarde en el cargo de fiscal supremo.

Dicha decisión se adoptó por mayoría. Según la Junta Nacional de Justicia, Sánchez Velarde “no ha satisfecho” los rubros necesarios para su ratificación, que incluyen idoneidad e integridad, así como aspectos como conducta del magistrado, asistencia y puntualidad, antecedentes disciplinarios, calidad de sus resoluciones y desarrollo profesional, entre otros.

A través de un comunicado, la JNJ señaló que “Sánchez Velarde registra una suspensión de ciento veinte días, al acreditarse que el magistrado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves”.

La JNJ decidió no ratificar a Pablo Sánchez como fiscal supremo. La medida se basó en una evaluación que señaló incumplimiento de criterios de idoneidad e integridad, además de una suspensión previa de 120 días por faltas muy graves ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/HL4MUoMXR6 — Canal N (@canalN_) January 22, 2026

Esta mañana, la Junta Nacional de Justicia llevó a cabo la audiencia pública ampliatoria del fiscal supremo Pablo Sánchez, en el marco de la convocatoria N.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los Procedimientos Individuales de Evaluación Integral y Ratificación. La causa ya se encontraba al voto.

La diligencia se llevó a cabo de manera presencial en el auditorio institucional, ubicado en el distrito de San Isidro, ante los miembros del pleno de la JNJ, presidido por María Teresa Cabrera.

El artículo 35 de la Ley Orgánica de la JNJ señala que el organismo autónomo es responsable de evaluar a jueces y fiscales de todos los niveles para su ratificación, la cual requiere el voto favorable de dos tercios del número legal de integrantes del pleno.

“Con estas acciones, la Junta Nacional de Justicia reafirma su compromiso de garantizar, procedimientos idóneos, meritocráticos e imparciales para los nombramientos, ratificaciones, evaluaciones parciales y procedimientos disciplinarios de jueces y fiscales y de esta forma fortalecer el sistema de justicia del país”, agregó el referido organismo.