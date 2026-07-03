Juntos por el Perú informó que el recurso de apelación presentado contra el acta de proclamación de resultados de la segunda vuelta presidencial, en lo referido a los votos emitidos por peruanos en el extranjero, fue admitido a trámite antes de la ceremonia de proclamación de Keiko Fujimori. La agrupación sostiene que ese recurso debía ser resuelto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) antes de continuar con el acto oficial.

El anuncio fue realizado por el vocero legal del partido, Roy Mendoza, quien indicó en RPP que la apelación corresponde al acta emitida por el Jurado Electoral Especial Lima Centro 2. Según explicó, mientras ese procedimiento permanezca pendiente, el máximo organismo electoral debería pronunciarse antes de cerrar el proceso de proclamación.

Horas antes de la ceremonia, la defensa legal de Juntos por el Perú consideró que el pleno del JNE debe analizar previamente los cuestionamientos formulados sobre el procesamiento de las actas provenientes del extranjero. Mendoza señaló que una decisión anticipada impediría que la agrupación exponga sus argumentos dentro del procedimiento electoral.

“Si es que se da la proclamación, habría ocurrido la sustracción de la materia; lo cual sería un precedente negativo porque todo litigante o toda parte tiene derecho a una audiencia para exponer los alegatos, los argumentos que correspondan”, advirtió previamente.

Advierten posibles acciones legales

El vocero legal indicó que el partido evaluará nuevas medidas si el Jurado Nacional de Elecciones continúa con la proclamación sin convocar previamente a una audiencia. Según explicó, esa posibilidad dependerá de la decisión que adopte el organismo electoral.

“Si el Jurado Nacional de Elecciones decide proclamar sin previa audiencia, estaría pasando por encima del reglamento, la ley electoral. Tendríamos la posibilidad de accionar, pero tendríamos que evaluar”, sostuvo.

De concretarse esa decisión, Juntos por el Perú indicó que analizará acudir a la Corte Suprema, la Fiscalía Suprema, el Colegio de Abogados de Lima y las facultades de Derecho de universidades públicas y privadas, instituciones que participan en la elección de integrantes del JNE.

Durante la entrevista también se consultó por la petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ese procedimiento, Roy Mendoza informó que el expediente aún se encuentra en la etapa de calificación.

Pese al pedido formulado por Juntos por el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones mantuvo la programación establecida para la ceremonia de proclamación. El organismo electoral oficializó a Keiko Fujimori como presidenta electa tras concluir el proceso correspondiente a la segunda vuelta presidencial.