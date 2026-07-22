La bancada de Juntos por el Perú definió este martes a sus representantes para competir por las mesas directivas del primer Congreso bicameral. El senador electo Jaime Quito fue designado como candidato de la agrupación para integrar la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, mientras que la diputada electa Analí Márquez representará al partido en la elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. La decisión fue adoptada durante una reunión de la bancada, según información a la que accedió Correo.

Si bien Juntos por el Perú aspira a la presidencia en ambas cámaras, fuentes de la agrupación señalaron a este diario que están dispuestos a generar consensos, es decir, que podrían ceder la presidencia de una de las cámaras con el objetivo de lograr una oposición.

Con esta definición, Juntos por el Perú se convierte en una de las primeras bancadas en oficializar a sus cartas para la conducción de ambas cámaras legislativas. Jaime Quito, quien fue elegido senador por distrito nacional, y Analí Márquez, diputada electa por Cusco, asumirán la representación de su agrupación en las negociaciones que se desarrollan entre las fuerzas políticas para conformar las futuras mesas directivas.

En la última semana, la conformación de las mesas directivas ha concentrado gran parte de las conversaciones entre las bancadas. Según informó Correo, diversas agrupaciones han sostenido reuniones internas y conversaciones con otras fuerzas políticas para definir candidaturas y eventuales alianzas, en un escenario marcado por la búsqueda de consensos para la instalación del Congreso Bicameral.

El proceso de elección de las mesas directivas será uno de los primeros actos del nuevo Congreso que iniciará funciones con dos cámaras: un Senado de 60 integrantes y una Cámara de Diputados de 130 miembros.