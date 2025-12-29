El partido Juntos por el Perú presentó una denuncia formal ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por supuestas fallas del sistema de inscripción DECLARA+ durante el proceso de registro de candidatos para las Elecciones Generales 2026 y solicitó que se les devuelvan las horas en que la plataforma estuvo caída. La agrupación política sostiene que las incidencias técnicas afectaron directamente su derecho a culminar el trámite de inscripción pese a que, según afirman, habían cargado al 100% las declaraciones juradas y hojas de vida dentro del plazo legal.

Denuncian colapso del sistema

Según la denuncia presentada por el personero legal, Carlos Adeval Zafra Flores, el sistema DECLARA+ habría quedado fuera de servicio durante aproximadamente cinco horas la madrugada del 24 de diciembre, impidiendo firmar digitalmente los documentos necesarios para completar la inscripción. El partido asegura que todas sus declaraciones y hojas de vida fueron subidas al 100% antes de la medianoche del 23 de diciembre, cumpliendo con el plazo legal.

En el documento remitido al presidente del JNE, Roberto Rolando Burneo Bermejo, la organización política detalla que el sistema presentó múltiples irregularidades como el inicio tardío de la plataforma, fallo permanente en el proceso de firmas digitales, cambios de soportes informáticos y caída total del sistema desde las 12:30 a.m. hasta las 5:00 a.m. del 24 de diciembre.

Por ello, el personero legal de la agrupación solicitó que se determine y ordene a las dependencias del JNE habilitar el sistema DECLARA+ por el tiempo que estuvo fuera de servicio, tiempo que será determinado en la auditoría del sistema que la oficina de tecnologías de la información tendrá que realizar.

El JNE confirmó la recepción del documento el 26 de diciembre, aclarando que la aceptación del trámite no implica conformidad con su contenido y que corresponderá al Pleno evaluar la solicitud.