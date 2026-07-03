Juntos por el Perú presentó una apelación contra el Acta de Proclamación de Resultados de la segunda vuelta electoral con el objetivo de dejar sin efecto los votos emitidos en el extranjero. El recurso fue interpuesto por el personero legal de la organización, Carlos Adeval Zafra Flores, ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicara los resultados al 100 % del escrutinio.

Juntos por el Perú apela el acta de proclamación del Jurado Electoral Lima Centro 2 a fin que el JNE reconsidere la afectación que ha sufrido el procedimiento electoral de Peruanos en el Exterior y declare la nulidad de las elecciones llevadas a efecto en las oficinas consulares.… pic.twitter.com/Vr2Dvc5vhN — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 3, 2026





¿Qué argumentos presentó el partido?

El expediente presentado por Juntos por el Perú argumenta que el proceso electoral realizado en las oficinas consulares registró presuntas deficiencias que comprometerían la transparencia del escrutinio. Según el documento, estas situaciones afectarían el principio de intangibilidad electoral que debe garantizar la conservación de la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas.

Dentro de los fundamentos de la apelación, la organización afirma que existen elementos suficientes para solicitar la nulidad de todas las actas correspondientes al voto en el exterior. El recurso sostiene que las presuntas anomalías detectadas justificarían la invalidación integral de esos sufragios.

“Habría mediado graves irregularidades concretizando actos vulneratorios del principio de intangibilidad electoral, ocasionando, a su vez la afectación grave del procedimiento electoral de segunda vuelta de peruanos en el exterior”, se indica en el documento.

Además de la apelación presentada ante el Jurado Electoral Especial, Juntos por el Perú trasladó su reclamo a través de sus canales oficiales de comunicación. En sus publicaciones, la organización sostiene que su actuación busca garantizar el respeto al debido proceso durante la segunda vuelta electoral.

La agrupación también afirma que las presuntas irregularidades detectadas en las mesas instaladas en las oficinas consulares justifican la revisión del procedimiento. Por esa razón, considera que corresponde evaluar la nulidad de las actas observadas para proteger la validez del voto emitido por los peruanos residentes en el extranjero.

Partido exige que se programe una audiencia

Como parte de su estrategia, Juntos por el Perú solicitó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que convoque una audiencia para exponer de manera oral los argumentos contenidos en el recurso. La organización busca que el máximo organismo electoral escuche los fundamentos jurídicos antes de emitir una decisión sobre la apelación.

“¡Exigimos audiencia inmediata!”, demandaron.

Con esta actuación, la organización espera que las autoridades electorales evalúen los cuestionamientos formulados contra el proceso desarrollado en las oficinas consulares. La decisión que adopten los organismos electorales determinará si la apelación continúa su trámite o si los resultados del voto en el extranjero permanecen sin modificaciones.