La bancada de Juntos por el Perú (JP) cuestionó ante el pleno del Senado la distribución de las comisiones aprobada para el periodo 2026-2027.

Fue el senador José Castillo quien pidió la palabra primero para mostrar su “disconformidad” porque el oficialismo se quedó supuestamente con las “comisiones grandes”.

“Según la proporcionalidad nos tocan dos comisiones ordinarias (legislativas). Y ustedes han resuelto, señores de Fuerza Popular, imponer una distribución que lesiona el derecho a una bancada del pueblo”, leyó en su intervención.

Le secundaron sus colegas Víctor Cutipa, Íber Maraví y Hugo Cahuana, todos de su partido, quienes exigieron “un cuarto intermedio” que no prosperó.

Lourdes Alcorta de Renovación Popular respondió que en JP se quedaron solos pues los demás llegaron a un consenso.