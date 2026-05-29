¿Todo suma? Ese parece ser el pensamiento del partido Juntos por el Perú (JP) del candidato presidencial Roberto Sánchez.

En las últimas semanas, el líder de izquierda sumó el respaldo -mediante comunicados- de Ahora Nación y Obras, cuyos candidatos presidenciales superaron el millón de votos en la primera vuelta. Sin embargo, JP también aceptó el respaldo de partidos que no obtuvieron ni siquiera el 2% de votos a nivel nacional en la jornada electoral del 12 de abril.

Ronald Atencio fue uno de los primeros en sumarse a la campaña de Sánchez. (Foto: Facebook Antauro Humala)

ADHESIONES

El excandidato presidencial Yonhy Lescano de Cooperación Popular que alcanzó 214,779 votos (1.28%) en primera vuelta, se reunió recientemente con Ernesto Zunini, secretario general de JP.

Tras el encuentro, el excongresista publicó un video en sus redes sociales para informar que su partido sometió a debate y votación la posibilidad de respaldar a un candidato en segunda vuelta.

“Por mayoría, se ha acordado respaldar a Roberto Sánchez de JP, para que el Perú no caiga en manos de la dictadura de Keiko Fujimori”, afirmó.

La alianza Venceremos de Ronald Atencio con 140,174 votos (0.84%) y Un Camino Diferente de Rosario Fernández con 128,009 votos (0.77%), también se sumaron al respaldo hacia Sánchez.

Ambos han participado en diferentes actividades de JP en las últimas semanas.

Yonhy Lescano asegura que su voto hacia Roberto Sánchez será "un voto vigilante". Foto: Captura JNE.

UNOS MÁS

El Partido Democrático Federal con el excandidato presidencial Armando Massé alcanzó 21,744 votos (0.13%).

Virgilio Acuña, excandidato a la primera vicepresidencia de esa agrupación, sostuvo reuniones con Sánchez para definir cómo los respaldarán en esta segunda vuelta.

El 21 de mayo, Sánchez estuvo en una actividad junto al excandidato Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), quien solo obtuvo 119,028 votos (0.711%).

Su adhesión más débil es Mesías Guevara del Partido Morado, porque esta agrupación solo consiguió 82,196 votos (0.491%).