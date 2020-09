El abogado penalista Daniel Luis Jo Villalobos afirmó que el estudio Jo demandará por S/ 3.5 millones a la exsecretaria de despacho presidencial Karem Roca por afirmar que el grupo de asesoría legal era usado para “buscar” a un “fiscal corrupto” y beneficie a los involucrados en el caso de Richard Swing.

“El día de mañana le estamos enviando una carta por conducto notarial solicitándole que se rectifique. Lo que sí le adelanto es que estamos presentando una acción legal y la estamos demandando por tres millones y medio de soles ”, expresó el defensor legal en diálogo con Cuarto Poder.

Jo Villalobos también reveló que Óscar Vásquez, asesor de comunicaciones del presidente Martín Vizcarra, lo llamó para pedirle que su estudio patrocine en una declaración testimonial a Karem Roca ante el Ministerio Público.

“El señor Óscar Vásquez, lo conozco hace varios años, es mi amigo, me pidió que se le asesore a esta señora Karem Roca, únicamente en la declaración testimonial. Si se llegaba a cabo el servicio, yo pensaba hacerlo como un favor al señor. No se llegó a una tratativa comercial, no hubo pago por honorarios y no hubo servicios”, indicó.

Según el abogado, el estudio asignó un asesor externo a la exsecretaria de despacho presidencial para su declaración ante el Congreso y la Fiscalía, pero que no se le llegó a patrocinar.

¿Qué dijo Karem Roca?

“¿Sabes por qué yo cambié de abogado? Porque Óscar busca con el estudio Jo, con esos abogados, busca a ese fiscal, ya corrupto . Y este fiscal corrupto busca al fiscal que está a cargo de nuestro caso para voltear todo”, fueron las palabras de la extrabajadora de Palacio de Gobierno.

Frente a estas declaraciones, el abogado Jo negó haber conversado con el representante del Ministerio Público con el caso Swing.

“Jamás he conversado con el fiscal Marco Villalta sobre este caso del señor Cisneros, puedo pasar por el polígrafo 100 veces y va a arrojar que lo que estoy diciendo es cierto”, sostuvo.

