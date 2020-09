La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, afirmó que querellará a la exsecretaria de despacho presidencial Karem Roca, sobre lo dicho en audios difundidos en medios de comunicación, si no se rectifica luego de que le haya enviado una carta notarial.

“El día de hoy le estoy mandando una carta para que la señora se rectifique. Caso contrario, pienso tomar las acciones”, expresó la titular del Ministerio Público en diálogo con Cuarto Poder. “ La voy a querellar ”, agregó al ser consultada sobre cuál sería la decisión que ejecutaría.

Ávalos también negó tener una amistad con Miriam Morales, exsecretaria de Palacio Gobierno, pero sí aceptó haberla visto en varias reuniones con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

“Nunca me he sentado a conversar con la señora, no tengo amistad ni enemistad. Por eso es que me llama la atención cuando escucho estos audios y me parecieron un producto de una mente asustada. Como yo digo, esto es producto de intereses y temores, que no les ha importado hacer este libreto, pero que a Dios gracias, la verdad se expone como la luz del mediodía”, manifestó.

Desmiente acuerdo

Karem Roca, en uno de los audios expuestos, indicó que la fiscal de la Nación pactó con Martín Vizcarra y con Miriam Morales tras finalizar el Consejo de Estado del 9 de julio del 2020.

“ El 9 de julio, cuando ella ha venido a Consejo de Estado, ahí pactan . (…) Todos salieron y se quedaron conversando Zoraida, el presidente y Miriam. O sea, de que Zoraida le debe el puesto en el que está, así digan que no, es a Mirian y a Martín Vizcarra, y de pasadita de Rosemary Silva, a la concuñada de Vizcarra que está en Moquegua”, fueron las palabras de la exsecretaria de despacho presidencial.

Frente a esta acusación, Zoraida Ávalos mostró fotos y videos en que se prueba que ella salió, ese día de Palacio de Gobierno, junto al contralor general de la República, Nelson Shack y con el defensor de Pueblo, Walter Gutiérrez en la misma hora.

