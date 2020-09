Karem Roca, exsecretaria de despacho presidencial, reveló en un nuevo audio, obtenido por CORREO, que el presidente de la República, Martín Vizcarra, tiene un operador, identificado como Pastor Paredes Diez Canseco, en el proyecto minero Quellaveco, en Moquegua.

Asimismo, Roca deja entrever, en conversación con su abogado, Fabio Noriega, que Vizcarra y la exsecretaria de Palacio de Gobierno no la querían despedir por lo que sabía.

Conversación reveladora

Karem Roca: ¿Sabes por qué no ha venido presidente? Porque ella (...), el que está ocupando su puesto en Transportes es su mejor amigo.

Fabio Noriega: ¿Carlos Estremadoyro?

Karem Roca: No, su puesto de Miriam. Se llama Pastor Paredes Diez Canseco, él por encargo de la PCM se ha ido nombrado en asuntos sociales, en mesas de diálogo en Moquegua. Él ve todo lo que es Anglo American, en Quellaveco, las mesas, como que hace las negociaciones y la directora del proyecto es la cuñada del presidente.

Fabio Noriega: ¿Cómo se llama la abogada?

Karem Roca: Rossmery Silva. Diez Canseco es el que (...), es plata. Todo eso lo está viendo el presidente con Miriam. Si eso se le cae, Miriam se le cae, pierde.

Fabio Noriega: Él es operador del presidente allá.

Karem Roca: Y de Miriam.

Fabio Noriega: En Quellaveco.

Karem Roca: Claro. Entonces, lógicamente, dime, ¿le va convenir su amiga de todos los años o quien le da plata?

Fabio Noriega: Claro.

Karem Roca: Por eso es que él no ha medido eso. Cuando yo hablé con él le dije: la lealtad no solamente es de ida, es de ida y vuelta.

Fabio Noriega: Quellaveco es un negociazo. Cisneros ha arreglado con Óscar Vásquez

Karem Roca: Y eso ya es un delito por encargo del presidente, por eso te digo es que ellos no me van a botar. Así Miriam quiera botarme.

Fabio Noriega: Pero no te van a volver allá, desde ya te digo.

Karem Roca: Que no me vuelvan no importa, porque yo puedo trabajar desde mi casa

