La exsecretaria del despacho presidencial Karem Roca reveló, en un nuevo audio, que el actual premier Walter Martos era su “amigo”, cuando él era titular del Ministerio de Defensa, y que nadie sabía que tenía reuniones con él.

“ El ministro de Defensa, Martos, es mi amigo, amigo, amigo. ¿Alguien sabe? Nadie sabe que es mi amigo. Yo me reúno con él, tomamos (no se entiende), es mi pata, pata, pata ”, se le escucha decir a la mujer que formó parte del círculo cercano del presidente Martín Vizcarra, y que confesó lo que presuntamente conoce en conversación con su abogado Fabio Noriega.

Según Roca, Martos fue colocado en el despacho de Defensa porque consideraron que “iban a manejar todo”.

En el audio también se le escucha decir a la exsecretaria del despacho presidencial que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón “tenía razón” sobre Chinchero, caso que involucró a Vizcarra.

En el diálogo que sostiene Roca con Fabio Noriega califica a Miriam Morales, quien fue secretaria de Palacio de Gobierno, como “corrupta” y que una persona que perdió la confianza del presidente le presentó pruebas contundentes contra ella, pero que el mandatario la habría defendido.

Transcripción del audio

Fabio Noriega: Ese Montenegro tumbó todo el PSI por asalto, con toda su gente.

Karem Roca: Al señor no le importa porque él está metido en eso.

Fabio Noriega: Ya.

Karem Roca: Por eso es que yo le he pasado, o sea, ahí si no me dice ok. Todo lo que ha hecho por mí ha guardado, yo lo estoy considerando. Te cuento uno. Cuando él, yo claro, yo como lo quiero al jefe y todo, hasta he pensado mal de Alarcón. Por eso te digo que el señor podría pensar que hay una confabulación, no hay ninguna confabulación. Escúchame, el señor Alarcón ni siquiera me ha dicho, ni me ha hablado, ni me ha dicho que algo en contra, no hay nada. Yo no estoy siendo desleal con mi jefe, me lo estoy tragando todo ante Alarcón, todo. Pero sí considero ahora que Alarcón hizo lo propio, porque, ¿por qué cómo se iba a defender si están a él ametrallando?

Fabio Noriega: Por todo lado

Karem Roca: Claro. Y sobre ese caso de Chinchero él tenía la razón .

Fabio Noriega: Así es, todo el mundo sabe eso. Es igual a lo de las tablets, igualito es.

Karem Roca: Ahí sí no sé

Fabio Noriega: Las tablets por decirte…

Karem Roca: El Minedu.

Fabio Noriega: Esa empresa no tenía ni un quinto, que tenía sus contactos en un mercado chino, es igualito. Kuntur no tenía nada y quería 40 millones.

Karem Roca: Claro, y yo. Yo lo que he dicho es la verdad. Y ahí yo estaba bien sensible porque se trataba de mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos...

Fabio Noriega: Tengo la solución. Tranquila, tu no te preocupes.

(Se corta, al parecer)

Karem Roca: Debe tener miedo, debe estar pensando de Óscar, de cualquier persona, por eso es que no me sacan, ¿ya? De repente sea por eso.

Fabio Noriega: Sí.

Karem Roca: Pero te digo, lo de mis audios es enorme, enorme. El feo si yo le hablo de ti me va a decir “noo que por aquí”. Es más, el feo lo odia al presidente. Está bien dolido con el presidente, bien dolido, traicionado. Él mismo le ha llevado las pruebas así de Miriam. Él mismo sabe que Miriam es una corrupta, ¿ya? El mismo sabe, y ¿que hizo el presidente? Agarró las pruebas y se las dio a Miriam y Miriam se encargó de envenenarlo como ha hecho conmigo . Solo que no ha peleado como yo he peleado. Le agarró y dijo “no sabes qué no puedes volver acá”, ah me voy, ¡muy bien me voy! Yo no necesito de ti, gracias y se fue. Yo no, yo sí necesito porque yo tengo familia, él tiene farmacias tiene todo, yo tengo que vivir, ¿entiendes? Y por eso la peleé, lo peché y le dije “Bóteme”, si usted sabe que yo soy desleal, si usted sabe que yo he hecho algo, bóteme, le dije así, ¿entiendes? Así es, o sea, yo no he sido desleal con el señor y a él mismo se lo dije. Y él me dijo "si tu actúas en contra de Miriam, es como actuar en contra mía .

Fabio Noriega: ¿Quién?

Karem Roca: El señor… sí, y yo le dije “las deslealtades son de idas y vuelta”, así le dije. Yo no he actuado en contra de usted, y es más, usted se ha enojado porque quiere saber mi manifestación y todo, ya, usted lo va a saber al final, va a saber que nunca fui desleal con usted, así le dije. Entonces, yo por eso te digo, te aseguro, lo que no quiero quedar es mal con Alarcón porque ellos me han cuidado , él fuera otro, es político. Yo hubiera lanzado a la prensa lo mío, ¿entiendes? Pero no lo ha lanzado, quiero que cuides eso. Para mí es un caballero, para mí. No sé si para Miriam no… y cuando me enviaron con la misiva me dijeron “el congreso es una payasada, son unos pobres payasos”, ahí están pues los payasos, ahí están los payasos que le han abierto…

Fabio Noriega: (ininteligible)

Karem Roca: Ajá…

Fabio Noriega: Se lo tumbó y está pudriéndose. Esta chica que tu has hablado, ¿es de tu absoluta confianza?

Karem Roca: Sí sí, es de Moquegua. Es mi, es como una hermana.

Fabio Noriega: tú le has dado dinero?

Karem Roca: No, nada.

Fabio Noriega: No dices que (no se entiende).

Karem Roca: sí, o sea lo teníamos guardado con ella. Ella también, no nada lo hemos borrado todo, ella me ha dicho “yo ahorita, tú no me has dado nada, yo no sé nada me dice”.

Fabio Noriega: 15 años.

Karem Roca: Yo quiero que tú estés bien nada más, me dice. Ella sabe toda mi historia.

Fabio Noriega: De eso trata Karem.

Karem Roca: Ella sabe todo mi historia, ella ve a mis hijos y le dicen “tía gracias”, en los momentos más difíciles mi mamá no sabía qué hacer y tu has estado ahí, y no es de ahorita, es de años.

Fabio Noriega: O sea la conoces bien, es de tu absoluta confianza.

Karem Roca: Sí sí si, y nadie sabe de ella. Acaso nosotros nos hemos, nadie, nadie.

Fabio Noriega: Ya, eso es importante, que nadie sepa.

Karem Roca: Yo, acaso Miriam sabía de ti, no… o sea, yo sé guardar mis cosas, yo cuando decido guardar algo, lo guardo hasta la tumba, de verdad. Yo, eso es un arma para mí. Porque, por ejemplo, ahorita Miriam piensa que estoy derrotada, que no tengo a nadie, eso es lo que ella piensa. Ahorita lo han puesto a Martos de Defensa, porque piensan que van a manejar ellos todo. Martos se recomienda solo porque es (no se entiende).

Entra una llamada

Albita me llamaste, no, no le hagas eso, no le hagas eso. Sabes por qué, recuerda así, yo sé, yo sé que a todos se les debe dar el mismo trato, pero él no es cualquier persona, sí por favor, ¿ya? Que le den todo su protocolo debido a Zeballos, ya Albita, gracias, chau. No no, sí, yo sé, me daría una pena, ya te voy a contar, él ha estado detrás de todo y que (no se entiende) ha sido Premier hace unos diítas ya ahorita llega y le dice “noo sin celular” o sea cualquier otro, pero no a él… ya? Ya linda, ya, uhum, ya, ya Albita, ya Albita linda, gracias, chau mamita, chau.

Termina la llamada

Fabio Noriega: (no se entiende)

Karem Roca: Me da una tristeza, el premier Zeballos ahorita, este, ahorita te voy a enseñar algo, todo es una chanfaina, ¿no?

Fabio Noriega: (no se entiende)

Karem Roca: Eso no es lobby.

(Suena una canción)

Entra otra llamada

Karem Roca: A mi hermano le ha dado covid. Hola, hola mi vida, ¿cómo estas? Bien, sí ya te contaré, se me ha complicado todo, estoy con lo que todos no esperan, terminando un proceso, y ya. Pero ya la próxima, sí, sí, mira, Gustavito, esta viniendo el expremier Zeballos, ya. Yo hablé ahorita con Albita, Albita le quiere quitar el celular y le he dicho que, a todos puede hacer el protocolo, menos a él, él ha sido invitado por el presidente y yo le pasé un mensaje al presidente, sí… y si puedes acompañarlo, o sea, hace unos diítas ha sido premier, y se la ha jugado por el presidente. Sino no estuviera de invitado como el presidente lo ha invitado. Hazle el protocolo pues, no seas malito. Ya, ya Gustavito, chau.

Termina la llamada

Ya mira, te quiero enseñar algo, el ministro de Defensa, Martos, es mi amigo, amigo, amigo. ¿Alguien sabe? Nadie sabe que es mi amigo, yo me reúno con él. Tomamos (no se entiende), es mi pata, pata, pata. Ya, y te demuestro, cuando yo alguna vez te he dicho, sí, es que yo puedo hacerlo, pero si a mí me han cerrado el paso no es porque yo haya querido, es porque Miriam se ha enterado y me ha cerrado los pasos, pero ahora le agradezco porque gracias a eso me cerró el paso con Richard Swing, ella me lo cerró. ¿Sabes que? Yo te voy a ser franca, si yo hubiera sabido que Miriam era una mujer buena, que quiere ayudarle al presidente porque le quiere ayudar, ya pues que la tire, que se la tire, a mí no me importa.

Fabio Noriega: Claro.

Karem Roca: Es fea, es cochina, cochina, cochina de cochina, ya, es cochina, fea, cochina. La ha transformado el poder , porque antes sabíamos que era fea y cochina, pero era humilde, por eso es que ella está en ese puesto, gracias a Iván Manchego. Gracias a mí.

Fabio Noriega: (no se entiende)

Karem Roca: Infiel, así es, por eso ella lo odia a Ivan Manchego, lo odia, lo odia, como me odia a mí. ¿Y qué hemos hecho con Iván? Decir que no nos comunicamos, pero todos los días nos comunicamos. Ya, y yo lo escucho, y yo siento el dolor que él siente porque una amistad de tantos años .

Fabio Noriega: Sí se fue a Canadá

Karem Roca: Y por una mujer. Es ella, o sea, el tema es ella .

