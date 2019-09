Karina Beteta tras confuso discurso: "Los niños han entendido perfectamente" (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Karina Beteta, primera vicepresidenta del Congreso, se pronunció, a través de una conversación que sostuvo con Correo, sobre el confuso discurso que dio ante un grupo de escolares en el 'Taller de Formación Parlamentaria', que se desarrolló en el Legislativo.

Según la también parlamentaria de Fuerza Popular, los niños "han entendido perfectamente" lo que les dijo y que los menores tienen la capacidad de discernir entre lo que es bueno y malo.

"Los niños han entendido perfectamente porque lo que les he dicho es que es importante tener una información, no podemos nosotros pretender desconocer que los niños tienen la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Por supuesto que sí (entendieron), lo importante es que los niños tienen que tener toda la información para que también puedan ayudar en sus comunidades, hogares, poder compartir, lo que dicen algunas personas y contrastar con la información que puedan obtener", expresó la fujimorista a este diario.

Beteta explicó que lo que quiso decirle a los estudiantes es que ellos mismos deben tomar sus propias decisiones y no dejarse influir por opiniones "sesgadas".

"Lo que dije y me reafirmo es que es importante que todos los ciudadanos podamos tener información y en base a esa información puedan sacar sus propias conclusiones y no dejarse llevar por opiniones sesgadas que puedan tener un interés o una opinión particular y que todos tengan que ir en esa línea, sino que cada quien, luego de tener una información, escuchar y hacer un análisis, puedan ellos sacar sus propias conclusiones y opinar en esa misma posición", manifestó.

La primera vicepresidenta del Congreso sostuvo que pretenden perjudicar a los miembros de la bancada de Fuerza Popular y lamentó que cuando el presidente de la República, Martín Vizcarra, se equivocó respecto a una persona que falleció en una batalla histórica, nadie dice nada.

Finalmente, Karina Beteta destacó que la importancia de que el Congreso abra sus puertas a los niños, sin importar si va a elegir o no, para que formen "conciencia de la importancia de la democracia". "Para que el niño cuando más adulto vaya a estar en algún momento pueda cumplir un rol de ciudadanía y ejercerlo a libre voluntad", señaló.