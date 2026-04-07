Keiko Fujimori criticó al exfiscal José Domingo Pérez luego de que este hiciera de público conocimieto que asumirá la defensa legal del expresidente Pedro Castillo. La candidata presidencial de Fuerza Popular consideró que su vuelta al escenario político revela vínculos que ya había advertido años atrás.

En declaraciones a Canal N, la líder opositora señaló que Domingo Pérez no actuaba como un fiscal independiente durante su gestión en el Ministerio Público. En su opinión, su actividad se orientaba a favorecer intereses partidarios y a perseguir a figuras que no compartían su línea ideológica.

“Los tiempos de Dios son perfectos. Lo que se está demostrando es lo que yo ya había señalado desde hace muchos años. Él no era un fiscal, era una persona que tiene un sesgo político y hoy se ha demostrado su verdadero color político”, afirmó.

La lideresa recordó que exintegrante del Equipo Lavajato utilizó presupuestos del Estado en procesos judiciales que terminaron por afectar a distintos mandatarios del país. Asmismo, consideró que usar dinero público para perseguir a opositores políticos es una práctica que debe ser rechazada por la sociedad.

Keiko Fujimori mencionó que la animosidad del exfiscal no se limitó solo a su caso, sino que también alcanzó al expresidente Alan García y al exalcalde de Lima Luis Castañeda. En su relato, sostiene que estos episodios forman parte de una estrategia de presión que busca afectar a figuras que no adscriben a su corriente.

“No solamente contra nosotros, sino también contra el expresidente Alan García y Lucho Castañeda (exalcalde de Lima), pero bueno él hoy se pinta de cuerpo entero”, añadió Fujimori Higuchi.

#CuentasClaras La candidata Keiko Fujimori se pronunció sobre el anuncio de José Domingo Pérez, quien asumió la defensa de Pedro Castillo: "Él no era un fiscal, es una persona que tiene un sesgo político y, hoy, se demostró su color político" ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/9LX6xx2t0p — Canal N (@canalN_) April 7, 2026

Posición de Domingo Pérez

José Domingo Pérez anunció que asumirá la representación legal de Pedro Castillo, quien cumple penado en el penal Barbadillo. El exfiscal sostuvo que el proceso del expresidente está marcado por irregularidades y que se trata de un caso que debe ser revisado por la justicia.

En una entrevista exclusiva con Exitosa, Domingo Pérez explicó que fue el propio Pedro Castillo quien le pidió describir su situación como la de un preso político y secuestrado de la justicia. Señaló que esta caracterización compartida con Castillo no se aleja de lo expresado por diversos juristas internacionales.

El exfiscal insistió en que Pedro Castillo no está siendo juzgado por delitos de corrupción en el caso que actualmente lleva. En su planteamiento, sostuvo que se debe verificar si existen los elementos necesarios para imponer o ratificar la condena que pesa sobre el expresidente.