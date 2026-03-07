La candidata presidencial de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se pronunció sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado peruano por las presuntas esterilizaciones forzadas registradas durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori.

Respuesta

Desde Cajamarca, Fujimori sostuvo que lo que se denomina “plan de esterilizaciones” fue, en realidad, un programa de salud reproductiva.

“El mal llamado plan de esterilizaciones, en realidad fue un programa de salud reproductiva, educó y dio la posibilidad a miles de mujeres a decidir cuántos y cuándo tener a sus hijos”, declaró a Canal N.

Asimismo, cuestionó que el fallo se conozca en etapa electoral y afirmó que aún no lo ha leído, por lo que evitó fijar una posición sobre el tema.

“Me llama la atención que nuevamente sea en época electoral y sale algo así. Vamos con los abogados a leer los documentos y luego haremos el pronunciamiento debido”, afirmó.

Caso

El 5 de marzo, la Corte IDH informó que declaró al Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos Durand, en 1997.

“Fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas (...) El establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias”, detalló el comunicado.

El tribunal también señaló la responsabilidad del Estado “por la falta de debida diligencia y la demora injustificada en la investigación de lo ocurrido”.

Según la Corte, los hechos ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000).