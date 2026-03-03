Luego del anuncio del Gabinete de Denisse Miralles e presentará oficialmente ante el Congreso de la República del Perú el 18 de marzo, Keiko Fujimori reiteró su desconfianza hacia los ministros que lo conforman, aunque evitó confirmar si la bancada de Fuerza Popular les otorgará el voto de confianza.

Desde el distrito de Independencia, Fujimori se dirigió a la olla común Cruz de Calpón para dar a conocer sus propuestas. Al ser consultada sobre la eventual aprobación del nuevo gabinete del presidente José Balcázar, señaló que su bancada no tomará una decisión hasta escuchar a los ministros.

“Yo tengo una mirada de desconfianza, sin duda, porque tenemos un presidente de izquierda. Pero también mencioné que esta decisión la tomará la bancada de Fuerza Popular. Ellos se reunirán después de escuchar el mensaje para luego anunciar la postura”, declaró a la prensa.

Asimismo, la candidata presidencial indicó que los nuevos ministros deberán “hacer muchos esfuerzos” para obtener el voto de confianza del Congreso de la República. “Sin embargo, no quiero adelantar, es una posición que la anuncian los propios congresistas”, agregó.

Finalmente, para considerar el otorgamiento del voto de confianza, Keiko Fujimori destacó la importancia de que los ministros de Estado se trasladen a las zonas afectadas por las lluvias y huaicos provocados por el Fenómeno El Niño.

Premier Miralles confirma fecha para solicitar voto de confianza ante el Congreso: “Será el 18 de marzo ”

Este lunes, la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles acudió al Parlamento para reuirse con el titular de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi. La premier llegó antes del mediodía para coordinar la fecha en la que el Gabinete asistirá a solicitar el voto de confianza.

Tras concluir el encuentro con el presidente del Congreso, Miralles confirmó ante la prensa que la fecha de presentación del Gabinete será el miércoles 18 de marzo. Asimismo, indicó que el Ejecutivo se encuentra coordinando acciones para atender la emergencia climática que golpea diferentes regiones del país, principalmente Arequipa, así como continuar la lucha contra la delincuencia y garantizar un proceso electoral transparente.

En otro momento, se refirió a algunos comentarios expresados por congresistas que señalan una supuesta “repartija” en el gabinete y que podrían costarle el voto de investidura. Al respecto la titular de la PCM indicó que los miembros del Ejecutivo no tienen “color político”.

“Somos peruanos que, en un espacio de emergencia de nuestro país, en una crisis institucional, hemos asumido la responsabilidad de trabajar por lo más importante, que son los peruanos, para que no tengan una afectación en la provisión de los servicios públicos y que puedan tener a su Estado presente y funcionando”, expresó.