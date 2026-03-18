Keiko Fujimori calificó de sorpresiva la renuncia de la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, así como el nombramiento de un nuevo jefe de gabinete.

En declaraciones a Canal N, señaló que esperaba que el gabinete se presentara ante el Congreso para exponer su plan de trabajo.

En ese sentido, la candidata de Fuerza Popular indicó que algunos grupos políticos habrían adelantado una votación en contra sin antes oír al gabinete, y añadió que esta situación evidencia un contexto de inestabilidad política.

Fujimori afirmó que su postura ha sido escuchar primero a los gabinetes antes de tomar decisiones y expresó que ahora están a la espera de la presentación del nuevo equipo ministerial.

También destacó que, en la presentación del gabinete, se debe poner especial énfasis en evaluar temas como la seguridad ciudadana.

La candidata afirmó que los ganaderos en Puno necesitan apoyo para mejorar la genética del ganado y la producción de pastos, y señaló que propone fortalecer los programas de compra directa de productos lácteos.

Asimismo, manifestó que dichos productos serían destinados a comedores populares, ollas comunes y organizaciones sociales de base.