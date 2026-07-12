La presidenta electa, Keiko Fujimori, anunció que su gobierno impulsará la construcción de al menos cuatro cárceles de gran capacidad y un penal destinado a internos de alta peligrosidad como parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado. La lideresa de Fuerza Popular indicó que las obras se ejecutarán mediante licitaciones internacionales para reducir los tiempos de construcción.

Durante una entrevista con el medio colombiano Semana, Fujimori sostuvo que el fortalecimiento del sistema penitenciario estará acompañado por una serie de medidas orientadas a mejorar la respuesta del Estado frente a la delincuencia. Entre ellas mencionó el despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas estratégicas, la cooperación regional y modificaciones a la legislación penal.





Fuerzas Armadas reforzarán el control de fronteras

La presidenta electa explicó que uno de los primeros objetivos será reforzar la vigilancia en las fronteras para impedir el accionar de organizaciones criminales. En esa línea, planteó fortalecer el intercambio de información de inteligencia entre los países de Sudamérica para enfrentar a las redes delictivas que operan en la región.

“Lo primero es que tenemos que cuidar nuestras fronteras y ahí vamos a convocar a las FF.AA. a participar en la realización de rastrillajes y en buscar proactivamente a los delincuentes. Lo segundo es que la delincuencia internacional no tiene nacionalidad y, por tanto, es ahí donde compartir información de inteligencia será clave entre los países de Sudamérica”, indicó.

Plantea ampliar los juzgados de flagrancia

Fujimori también cuestionó los niveles de impunidad registrados en el país y afirmó que buscará acelerar la resolución de los procesos penales. Para ello, propuso extender el modelo de juzgados de flagrancia a nivel nacional y promover cambios en el Código Penal y el Código Procesal Penal.

“La impunidad reina en Perú: de cada 10 000 denuncias, solo cinco llegan a ser sentencias. Pero hay juzgados de flagrancia donde el ratio de sentencia llega al 85 o 90 por ciento, entonces tenemos que implementar juzgados de flagrancia en todo el país. Habrá que hacer modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal. Lo que ustedes van a ver, sobre todo, es una decisión política de nuestro Gobierno de orden y recuperación de la paz en Perú”, explicó.

Penales se construirán con licitaciones internacionales

La futura mandataria indicó que su gestión buscará acelerar la ejecución de la infraestructura penitenciaria mediante convocatorias abiertas a empresas extranjeras. Asimismo, adelantó que uno de los establecimientos estará destinado exclusivamente a los delincuentes considerados más peligrosos.

“Nosotros hemos planteado desde el plan de gobierno la construcción de, por lo menos, cuatro cárceles grandes y una para los criminales más avezados y los más peligrosos. Convocaremos a licitaciones internacionales y acá lo importante es hacerlo rápidamente. Sabemos que en El Salvador el presidente Bukele construyó estas cárceles en ocho meses; acá lo tenemos que hacer un poquito más rápido”, planteó.

En ese mismo contexto, Fujimori señaló que solicitará apoyo de países que ya han implementado estrategias para enfrentar la criminalidad organizada. Al respecto, indicó que buscará cooperación de naciones con mayor experiencia en la materia, entre ellas Ecuador, para fortalecer la aplicación de esas medidas en el Perú.

Las medidas anunciadas se suman a las propuestas que Keiko Fujimori presentó días atrás en una entrevista con el diario ecuatoriano El Universo. En aquella oportunidad, ratificó que solicitará facultades legislativas para implementar su estrategia de seguridad, la cual contempla la participación de las Fuerzas Armadas en el resguardo de las fronteras y el apoyo a la Policía Nacional y al sistema penitenciario en las zonas priorizadas.