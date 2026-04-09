La candidata presidencial Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, afirmó que reconocerá los resultados que se emitan tras las Elecciones Generales 2026, previstas para el domingo 12 de abril.

Durante una entrevista en Exitosa, la postulante fue consultada sobre su postura frente a los resultados electorales, independientemente de si estos le son favorables o adversos.

Recordó reconocimiento de resultados en 2016

En la conversación, Fujimori recordó su actuación en las elecciones presidenciales de 2016, cuando perdió la segunda vuelta frente al exmandatario Pedro Pablo Kuczynski.

Según indicó, en aquella ocasión decidió reconocer los resultados oficiales pese a que dirigentes de su agrupación le sugirieron solicitar la revisión de votos.

“En el 2016 contra PPK hice una conferencia de prensa para reconocer el resultado, a pesar que tenía la presión de los dirigentes que me pedían que presente tachas o pida un reconteo de los votos. Yo les dije que no haría ninguna de las dos cosas”, señaló.

Defendió acciones tomadas tras elecciones de 2021

La candidata también se refirió a lo ocurrido en 2021, cuando ella y su agrupación cuestionaron los resultados electorales que dieron como ganador a Pedro Castillo.

Fujimori sostuvo que en ese proceso utilizó mecanismos contemplados en la legislación electoral para solicitar la revisión de determinadas actas.

“En el año 2021 utilizamos los recursos legales y constitucionales que la ley nos permite y presentamos cerca de 700 tachas”, indicó.

Asimismo, afirmó que finalmente reconoció la elección del entonces mandatario, aunque expresó críticas hacia las entidades electorales por no aceptar algunas solicitudes de revisión.

“Vuelvo a repetir, yo reconocí los resultados más allá de todas las observaciones que se tuvo”, agregó.

Compromiso de respeto a la voluntad ciudadana

En el marco de la entrevista, la candidata reiteró que respetará los resultados oficiales que se emitan tras la jornada electoral de este domingo.

El proceso electoral permitirá a los ciudadanos elegir al presidente de la República, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino para el próximo periodo de gobierno.

Las autoridades electorales, entre ellas la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), vienen ultimando los preparativos para garantizar el normal desarrollo de los comicios.