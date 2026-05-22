La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, se pronunció tras el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre Calle, ocurrido el jueves 21 de mayo en la región Piura. A través de sus redes sociales, expresó sus condolencias a los familiares de la autoridad edil y cuestionó el avance de la criminalidad en el país.

El crimen se produjo cuando el burgomaestre se desplazaba por el asentamiento humano San Sebastián con dirección a sus actividades habituales. Según los reportes preliminares, sujetos armados interceptaron su vehículo y le dispararon, provocándole la muerte.

La candidata presidencial calificó este hecho como una muestra de la creciente inseguridad que afecta a distintas regiones del país. Asimismo, manifestó su preocupación por el avance de las organizaciones criminales y por el impacto que esta situación tiene en la ciudadanía.

“El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia. No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra gente. Mi solidaridad con todo el pueblo piurano y con la familia y amigos del alcalde Víctor Hugo Febre. Su muerte no quedará impune”, escribió.

Lo ocurrido en el distrito Veintiséis de Octubre, en Piura, es un hecho verdaderamente aterrador. El crimen organizado está avanzando mientras millones de peruanos viven con miedo e impotencia. No podemos seguir normalizando una realidad donde asesinan impunemente a nuestra… pic.twitter.com/CgDXxmyfs6 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) May 22, 2026

¿Cómo ocurrió el crimen?

Víctor Hugo Febre Calle fue atacado cuando transitaba por una vía del asentamiento humano San Sebastián, en el distrito de Veintiséis de Octubre. Las primeras informaciones señalan que los responsables serían presuntos sicarios que actuaron mientras la autoridad se dirigía hacia la municipalidad.

El ataque ha motivado el inicio de las investigaciones correspondientes para identificar a los responsables y esclarecer las circunstancias del crimen. Las autoridades continúan realizando diligencias con el objetivo de determinar el móvil del asesinato.