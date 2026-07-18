La presidenta electa, Keiko Fujimori, invitó a excombatientes de la lucha contra el terrorismo a participar en el Gran Desfile Cívico Militar que se realizará el próximo 29 de julio como parte de las actividades por Fiestas Patrias. La convocatoria fue confirmada tras una reunión sostenida con representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia (Asonaded), organización que agrupa a licenciados de las Fuerzas Armadas.

El anuncio fue dado a conocer por el presidente de Asonaded, Javier Pereyra, quien informó que la invitación fue formulada durante el encuentro realizado este sábado en la oficina de la mandataria electa. A la cita asistió una delegación de excombatientes procedentes de distintas regiones del país.

La presidenta electa, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión con excombatientes y representantes de la Asociación Nacional de Defensores de la Democracia "SGTO 2 EP Robert Delgado Viera", con quienes reafirmó su compromiso de reconocer la labor de quienes participaron en la lucha… pic.twitter.com/BHRkU8zWf4 — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 18, 2026





Excombatientes expresaron su respaldo

Durante la reunión, los representantes de Asonaded señalaron que acudieron para presentar a la organización y expresar su respaldo a la próxima jefa de Estado. También explicaron que el colectivo está conformado por licenciados de las Fuerzas Armadas que participaron en la lucha contra el terrorismo.

En ese contexto, Javier Pereyra explicó cuál fue el propósito de la reunión y precisó cómo está conformada la organización que representa.

“Nosotros estamos aquí. Hemos venido a expresar nuestro respaldo a la señora presidenta y a dar a conocer quiénes somos: licenciados de las Fuerzas Armadas y excombatientes de la lucha contra el terrorismo. No somos grupos violentistas ni etnocaceristas, somos la reserva que combatió el terrorismo en nuestro país”, indicó.

Confirman participación en el desfile

Pereyra informó que uno de los principales resultados de la reunión fue la invitación para integrar el Desfile Cívico Militar por Fiestas Patrias. Señaló que este gesto representa un reconocimiento a quienes participaron en la defensa del país durante los años de violencia.

“Además, hoy hemos logrado algo muy importante. La señora presidenta nos ha invitado a participar en el desfile por Fiestas Patrias este 29 de julio”, expresó.

La participación de los excombatientes formará parte de las actividades oficiales programadas por el 205 aniversario de la Independencia del Perú. La invitación se produce a pocos días de las celebraciones patrias y de la proclamación de Keiko Fujimori como presidenta del país, ceremonia que reunirá a autoridades, integrantes de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y diversas delegaciones invitadas.