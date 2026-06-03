La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, cuestionó la gestión de Roberto Sánchez al frente del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Sus declaraciones se dieron durante una actividad de cierre de campaña realizada en Huarmey, en la región Áncash, a pocos días de la segunda vuelta electoral.

La lideresa fujimorista sostuvo que el sector turístico no recibió el impulso necesario durante la administración de su rival político. En esa línea, consideró que el desempeño de Sánchez no logró impulsar medidas que contribuyeran al crecimiento de esta actividad.

“El turismo es otra cosa que se ha dejado de lado. El contrincante ha sido ministro de Comercio Exterior y Turismo, no hizo nada, muy, por el contrario, se retrocedió”, manifestó.

La candidata también recordó decisiones adoptadas durante la gestión de Sánchez relacionadas con la promoción internacional del país. Según indicó, en ese periodo se retiraron recursos que Promperú utilizaba para difundir la imagen del Perú en mercados extranjeros.





Como se recuerda, el líder de Juntos por el Perú defendió su gestión durante el último debate presidencial realizado el domingo. En medio del encuentro, el postulante de Juntos por el Perú afirmó que su desempeño en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo fue satisfactorio.

Sin embargo, el exministro enfrenta una denuncia constitucional por el presunto delito de negociación incompatible. El caso está relacionado con una supuesta intervención en la contratación de Daniel Abarca Soto como asesor de la cartera que dirigía.

Su paso por el Mincetur también estuvo marcado por otras denuncias difundidas públicamente. Entre ellas figuran acusaciones sobre un presunto uso indebido de recursos destinados a gastos menores y supuestos cobros vinculados a la asignación de puestos de trabajo.

¿Qué dijo Keiko sobre Antauro Humala?

Durante su discurso, Fujimori amplió sus críticas hacia algunos actores políticos que respaldaron a Sánchez en la primera vuelta electoral. Entre ellos mencionó a Antauro Humala, a quien cuestionó por sus antecedentes judiciales.

La postulante destacó que su agrupación cuenta con el apoyo de personas vinculadas a la lucha contra el terrorismo y resaltó la experiencia de algunos integrantes de su equipo en materia de seguridad. Además, cuestionó a quienes integran el entorno político de su rival electoral.

“Nosotros tenemos a un gran equipo, nos acompañan héroes nacionales, que ya demostraron resultados cuando se enfrentaba al terrorismo. Marco Miyashiro logró la captura de Abimael Guzmán y el rescate de los rehenes por parte del general César Astudillo. En el otro lado, a quién tienen. A un asesino de policías. ¿Qué cosa van a poder hacer ellos frente a la criminalidad? Nada”, expresó.